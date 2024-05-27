27 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:30

SAKARYA ilinde 27 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, TAŞOLUK, YAYLAK mahallelerinde 2153., 2157., 2453., 3006., 3501., 4208., 4356., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN SK., CECELER SK., ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, İsimsiz137, MUZAFFERİYE, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4711., 4715., 4716., 4722., 4724., 4727., ALIPLAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz102, UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, ERENLER, ERENLER SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., ORMAN YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2353., 2401., 2451., 2452., 2454., 3506., 4202., 4204., 4214., 4708., AKDOĞAN, ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, ÇINE SK., ÇİNE SK., ÇUKURKÖY SK., DURAKLAR SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HİSARLIK SK., KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY SK., SEKİHARMAN SK., YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY mahallelerinde 1406. SK., 1522, 1522 SK., 1530., 1532, 1544, ADLİYE, MKS, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, ÇİÇEKÇİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3041., 3143., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, FIRTINA SK., KUDÜS, KUDÜS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1344 NOLU, 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU, 1355 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, DESTAN, KERKÜK, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, TUZLA mahallelerinde 1223 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1226 NOLU SK., 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 465 NOLU SK., 467 NOLU SK., 472 NOLU SK., BESIK SK., BEŞİK SK., CEYLAN, ÇIKRIKÇI SK., DEVOGLU, DEVOĞLU CD., DUMAN SK., DUTLU SK., SAKA SK., SAVAS CD., SAVAŞ CD., YARDIMCI SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5745 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., ANKARA, ANKARA/4, DERNEK KIRI SK., ESENCE, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI mahallelerinde 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1359 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU, 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU, 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1380 NOLU, 1381 NOLU, 1382 NOLU, 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5051., 5073 NOLU SK., 5074 NOLU, 5074 NOLU SK., 5075 NOLU SK., 5076 NOLU, 5077 NOLU SK., 5078 NOLU SK., ÇAĞDAŞ SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GÖL, GÖL SK., KUMKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAĞCILAR mahallelerinde 1312 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., KANAL, SAVAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, ORTA mahallelerinde AHMETBEY CD., ATATÜRK CD., BAHAR SK., HÜRRİYET CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., SEREF, ŞEREF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, ADNAN MENDERES CD., ATATÜRK, BALCILAR, BALCILAR CD., ÇINAR SK., GAZİ SK., HALIT MOLLA, İNCE SK., KIRAZ SK., KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, ISMET INÖNÜ, NİSAN 17. SK., ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DÜZYAZI, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1027 SK., 1029 SK., 1031 SK., 1033 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1063, 1065, 1067, 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070, 1070 SK., 1080 SK., 2011, 2012, 2017 SK., 2018 SK., 2019 SK., 2020, 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2023 SK., 2024, 2025 SK., 2033 SK., 2035 SK., 2044, 2049 SK., 2050 SK., 2051 SK., 2053 SK., 2056 SK., 2059, 2060, 2062, 2067 SK., 2071, 2072 SK., 2073 SK., DÜZYAZI, DÜZYAZI SK., GENÇ SK., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1015 SK., 1017 SK., 1040 SK., 1042 SK., 1045 SK., 1063 SK., 1065 SK., 1076 SK., 1078 SK., 1081 SK., 13002. SK., 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2011 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2016 SK., 2031 SK., 2032 SK., 2034 SK., 2036 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044 SK., 2047 SK., 2052, 2052 SK., 2053, 2055, 2055 SK., 2056, 2057 SK., 2063 SK., 2065 SK., 2069, 2069 SK., 2077, 2077 SK., 2083, 2083 SK., 2085, 2085 SK., 2095, ADA CD., ŞEREFİYE SK., YUVALAK, YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, MERKEZ, MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, Uavtede Yok, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 16:30-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GONCA, GÜL, GÜL SK., GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, PINAR, SANCAK, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, IÇDEDELER, ULUCAMII, ULUCAMİ, YUSUFBEY mahallelerinde 209, AYDIN, AYDIN SK., GEVYA GÖYNÜK YOLU, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÜLVEREN YOLU, HUZUR, IÇDEDELER, ISTANBUL, İÇDEDELER, ÖZEN, TARAKLI TÜRBE YOLU, TÜRBE, USLU, USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, ULUCAMII mahallelerinde HASTANE SK., TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.