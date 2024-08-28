28 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:38

İZMİR ilinde 28 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.054-2024-08-28 13:00:00.922 saatleri arasında Cumhuriyet; 485. Sk., 475. Sk., 473. Sk., 479/1, 496, , İsimsiz161, 492. Sk., 490. Sk., 489. Sk., 488. Sk., 487. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.073-2024-08-28 12:00:00.052 saatleri arasında Muratbey; 3588, 3639, 3584, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.254-2024-08-28 12:00:00.259 saatleri arasında Ertuğrul; 3032, 3091 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:02.327-2024-08-28 15:00:25.156 saatleri arasında Torbalı; 5024, 5125. Sk., Haydar Çam Sk., AYDIN, 5014, 5018. Sk., 5020. Sk., , 5119. Sk., 5121. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.845-2024-08-28 15:00:00.628 saatleri arasında Hatundere; 6112. Sk., 6132, 6128, HATUNDERE, 6131/1, 6122. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6117. Sk., 6116. Sk., 6115. Sk., 6114. Sk., 6113. Sk., 6111. Sk., 6110. Sk., 6109. Sk., 6108. Sk., 6107. Sk., 6106. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6131, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:00.258-2024-08-28 13:00:00.864 saatleri arasında Bozalan; , Köy İçi Yol, Köy İci Yol, Bozalan Köyü İç Yolu, Bozalan Köy İçi, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:00.258-2024-08-28 13:00:00.864 saatleri arasında İğnedere; İsimsiz4, İsimsiz1, , iğne dere küme evleri, İğnedere Köyü Yolu, İğnedere, 912. Sk., İğnedere Görece Yolu, İsimsiz6, İğnedere Küme Evler Sk., İsimsiz7, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:00.258-2024-08-28 13:00:00.864 saatleri arasında Görece; Görece Köyü, Görece, 917. Sk., 916. Sk., 915. Sk., 914. Sk., 913. Sk., 912. Sk., 911. Sk., 910, İsimsiz17, Görece, Görece Küme Evleri, İsimsiz8, İsimsiz7, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İsimsiz4, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:00.258-2024-08-28 13:00:00.864 saatleri arasında Telekler; 6408. Sk., 6407. Sk., 6405. Sk., 6404. Sk., 6402. Sk., İsimsiz8, , 6409. Sk., 6410. Sk., 6411. Sk., 6413. Sk., 6414. Sk., 6416. Sk., 6417. Sk., 6418. Sk., 6421. Sk., 6422. Sk., Telekler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:00.258-2024-08-28 13:00:00.864 saatleri arasında Süleymanlı; 923, yayla önü küme evler, 919/1, yaylaönü küme evleri, Süleymanlı Köyü, 929. Sk., 928. Sk., 927. Sk., 926. Sk., 925. Sk., 924. Sk., 923. Sk., 922. Sk., 921/2, 921. Sk., 920. Sk., 920/1, 928/1, 920/1, ESKİ GÖRECE YOLU, İsimsiz3, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz1, İsimsiz19, 920/1, 920/3, 928/2, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 12:00:00.258-2024-08-28 13:00:00.864 saatleri arasında Turgutlar; Turgutlar Köyü, Turgutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.845-2024-08-28 15:00:00.628 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 6110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.99-2024-08-28 12:00:00.083 saatleri arasında Sekiz Eylül; , Şehit Er İsa Türkmen Cd., 134. Sk., 131. Sk., 130/1. Sk., 129. Sk., 128. Sk., 126. Sk., Kirazlı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 13:00:00.495-2024-08-28 16:00:00.166 saatleri arasında Çambel; 2518, 2525, 2525, 2511, 2525, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:00:39.461-2024-08-28 14:00:00.979 saatleri arasında Bahçelerarası; Mithatpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:00:39.461-2024-08-28 14:00:00.979 saatleri arasında Korutürk; Hoca Sk., Mithatpaşa Cd., Öykü Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 14:00:11.05-2024-08-28 17:00:26.112 saatleri arasında Korutürk; Mithatpaşa Cd., Öykü Sk., Lider Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında Cambazlı; İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, bozuk bahce sk., , Cambazlı Köyü, patıka yol, halil bahçeli , halılbahcelı, PATIKA YOL, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında Büyükkemerdere; YELLİKTEPE, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında Boynuyoğun; EĞREK SK., pınarlar kume evleri, Boynuyoğun Köy içi yol, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Eyrek, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, İsimsiz29, İsimsiz25, koreli sokak, İsimsiz24, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında Duatepe; YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında İhsaniye; , GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 09:30:00.753-2024-08-28 15:30:00.865 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 10:00:00.934-2024-08-28 16:00:00.459 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz68, İsimsiz71, İsimsiz72, TEKKE, Eski Urla İzmir Yolu Cd., , İsimsiz31, İsimsiz64, İsimsiz65, 1168 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 10:00:00.934-2024-08-28 16:00:00.459 saatleri arasında Altıntaş; 1168, DÜNDARLI KÜME EVLERİ, Eski Urla İzmir Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 10:00:17.289-2024-08-28 14:00:25.873 saatleri arasında Germiyan; 27068. Sk., 27062/5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-28 2024-08-28 11:00:00.533-2024-08-28 17:00:00.894 saatleri arasında Karalar; İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz2, , , İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz6, Karalar Merkez, Karalar Merkez, Karalar Köyü İç Yolu, İsimsiz5, Karalar Köyü İç Yolu, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-28 2024-08-28 11:00:00.533-2024-08-28 17:00:00.894 saatleri arasında Katrancı; İsimsiz11, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.