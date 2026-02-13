Cumhuriyet Gazetesi Logo
28 bin 504 adet sentetik hap... Otoyol gişelerinde durdurulan iki araçta yakalandı!

28 bin 504 adet sentetik hap... Otoyol gişelerinde durdurulan iki araçta yakalandı!

13.02.2026 14:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
28 bin 504 adet sentetik hap... Otoyol gişelerinde durdurulan iki araçta yakalandı!

Akhisar ilçesinde, otoyol gişelerinde durdurulan iki ayrı otomobilde toplam 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında O.B., M.C.G., Ş.A., Ş.A., A.Y. ve T.Y.Y. adlı şüphelilerin, komşu il İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirecekleri bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Narkotik Şube ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar gişelerinde önlem aldı. Şüphelilerin kullandığı iki otomobil gişelerde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda toplam 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.B. ve M.C.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Image

İlgili Konular: #uyuşturucu #tutuklama #Manisa #hap

İlgili Haberler

Sosyal medyadan uyuşturucu satışına operasyon: 305 şüpheli yakalandı!
Sosyal medyadan uyuşturucu satışına operasyon: 305 şüpheli yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Kırklareli'de uyuşturucu imal edilen çiftliğe operasyon: 1 tutuklama
Kırklareli'de uyuşturucu imal edilen çiftliğe operasyon: 1 tutuklama Kırklareli'de polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu ve iklimlendirme sistemi ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama Eskişehir’de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.