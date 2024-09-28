28 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:21

Güncelleme: 28.09.2024 - 17:21

İZMİR ilinde 28 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.33-2024-09-28 15:00:00.192 saatleri arasında Yüzbaşı Şerafettin; 3939. Sk., 3932. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.33-2024-09-28 15:00:00.192 saatleri arasında Özgür; 3921/2. Sk., 3943. Sk., 3942. Sk., 3932. Sk., 3928. Sk., 3921/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.793-2024-09-28 15:00:00.184 saatleri arasında Çavuş; 210. Sk., , İsimsiz48, İsimsiz97, 218 Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çanakkale Asfaltı, Çavuş Cd., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.793-2024-09-28 15:00:00.184 saatleri arasında Buruncuk; , 400. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Buruncuk Cd., Buruncuk Kalesi Mevki, Çanakkale Asfaltı, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.793-2024-09-28 15:00:00.184 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.793-2024-09-28 15:00:00.184 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz5, İsimsiz96, 218 Sk., 203. Sk., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-28 2024-09-28 09:00:00.793-2024-09-28 15:00:00.184 saatleri arasında Yıldırım; İsimsiz17, İsimsiz18, 35/6, 35/5, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-28 2024-09-28 10:00:00.305-2024-09-28 16:00:00.339 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-28 2024-09-28 10:00:00.305-2024-09-28 16:00:00.339 saatleri arasında Işıklı; İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-28 2024-09-28 17:00:00-2024-09-28 19:00:00.707 saatleri arasında Evka 3; , 129. Sk., 129/14. Sk., 129/16. Sk., 129/18. Sk., 129/22. Sk., 129/25. Sk., 129/26. Sk., 129/23. Sk., İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.