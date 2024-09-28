28 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:20

Güncelleme: 28.09.2024 - 17:20

SAKARYA ilinde 28 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAGDAT CD., BAGDAT/2, CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., GÖL CD., HÜRRİYET SK., ISTASYON 2, İSTASYON 2 CD., İSTASYON CD., KAYRA, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, MESELIK 1/4, MEŞELİK, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZGÜRLÜK 2, PAPATYA 2 SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI-, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, SOGUKSU, TAŞKIN SK., TÜRKMEN, ÜNAL, YASEMEN, YAVUZ SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHİL CD., SALKIM, SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIŞ, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1700 KÜME EVLER, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, KUDÜS, KUDÜS CD., SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ÇUBUKLU, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., 2424., 4600. SK., ATLAS SK., BOR, BOR SK., FİRUZE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., SAFIR, SAFİR SK., UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL mahallelerinde 721. SK., AKIN SK., GÜRCAN SK., LIMONLU, MUHSIN YAZICIOGLU BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 503., 503. SK., 507. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 538., 559., AY, CENGİZ SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, İLKAY SK., KESER, KESER SK., KILIM, KİLİM SK., MEVLANA, UZUN, UZUN SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BAĞLAR CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., KALENDER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 19. CD., 346. SK., 350. SK., 365. SK., 369. SK., 377. SK., 383. SK., EFES SK., ENVER TOÇOGLU, ENVER TOÇOĞLU CD., FEVZI ÇAKMAK CD., KARADERE CD., KARANİ SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 2109., 2128., 2141., 2142., 2142. SK., 2218., 2228., 2228. SK., 2305., 2321. SK., 2401. SK., 2406., 2422. SK., 2423., 2431. SK., ALÇAK AÇMA, AŞIK SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇEŞME, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DIK, DİK SK., DİLAN, EKOLOJİ LABORATUARI, IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz153, İŞLER SK., KAZIMPASA, KONAK SK., KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, NURİ KESKİN SK., P.T.T. SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, TÜRBE, TÜRBE DERESİ, ULUDAG, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2134., 2134. SK., 2141. SK., 2202., 2202. SK., 2212., 2227., 2227. SK., 2229. SK., 2307., 2314., 2320., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2421. SK., 2422., 2423. SK., 2424. SK., 2431., 924., ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK, ASIK SK., BAL, BAL SK., CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DERE, DİK, DİLAN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, HALDIZOĞLU SK., IPEKYOLU, ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İsimsiz149, İSTİKLAL CD., KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KONAK, KURTULUS, KURTULUŞ CD., MEŞELİ SK., P.T.T., STADYUM, STADYUM CD., ULUDAĞ SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, DURMUŞLAR mahallelerinde MERKEZ SK., PAZARKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde DEMİROĞLU, DUTLAR, MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, DEGIRMENDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, RESADIYE, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., BOZTEPE SK., CİVEK SK., REŞADİYE, TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILKADIRBEY, BEDİL KAZANCI mahallelerinde 21008 SK., BEDİL KAZANCI YAN YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPAĞAÇ, VAKIF mahallelerinde 14005, 14008 SK., ADA, BEYAZIT SK., HÜDAİ SK., ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10014, 10014 SK., 11003. SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7118, 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8074, 8084, 8086 SK., 8088, 8088 SK., 8088. SK., 8096, 8096 SK., 8097, 8098, 8115, 8115 SK., 8115. SK., 8119 SK., 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1003 SK., 1040 SK., 1045 SK., 1067 SK., 1069 SK., 1070, 1070 SK., 1076 SK., 1078 SK., 1081 SK., 2001, 2011, 2012, 2016, 2016 SK., 2017 SK., 2018, 2018 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2032 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2044, 2049, 2050 SK., 2051 SK., 2055, 2056, 2056 SK., 2057 SK., 2059, 2065 SK., 2069, 2069 SK., 2072 SK., 2073 SK., 2077 SK., 2083, 2095, ADA CD., ŞEREFİYE SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK, YUVALAK CD., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DÜZYAZI, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1015 SK., 1017 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1031, 1031 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1062 SK., 1063, 1063 SK., 1065, 1065 SK., 1067, 1068 SK., 1076, 1080 SK., 13002. SK., 2006 SK., 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2011 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2019 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2023 SK., 2025, 2031 SK., 2033, 2033 SK., 2035 SK., 2042 SK., 2044 SK., 2047 SK., 2049 SK., 2052, 2053, 2053 SK., 2055 SK., 2063 SK., 2071, 2075 SK., 2077, 2083 SK., 2085, 2085 SK., DÜZYAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1016., BAYAT SK., DURSUN FAKIH, GEYVE OSMANELİ YOLU, INCIRLI, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, ŞEYH EDEBALİ SK., UMURBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2028 SK., 2030 SK., 2036 SK., 2048 SK., 2052 SK., 2058 SK., 2060, 2060 SK., 2065, 2066 SK., 2071 SK., 2074 SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7013 SK., 7017 SK., 7018 SK., 7019 SK., 7020 SK., 7021, 7021 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7028, 7028 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7055 SK., 7058 SK., 7060 SK., 7064, BAŞER EVLER İÇİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, MEZARLIK, SEHIT ILHAN ARAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR, ERENLER mahallelerinde 1046, 1086, 1099 SK., 1101 SK., 1103, 1103 SK., 1105 SK., 1111 SK., 1113 SK., 1115, 1123, 1158 SK., 1164 SK., 1166, 1166 SK., 1175 SK., 1182, 1182 SK., 1186 SK., 1200, 1200 SK., 1202 SK., 1206 SK., 1212 SK., 182 .SOK, 7001 SK., 7081 SK., 7102 SK., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT İLHAN ARAS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 228 NOLU SK., 4002 SK., 4004 SK., 4005, 4006 SK., 5007 SK., 5013 SK., 5015 SK., 5027, 5027 SK., 5029 SK., 5030 SK., 5031 SK., 5033 SK., 5035 SK., 5036 SK., 5038 SK., 5040 SK., 5041, 5041 SK., 5042 SK., 5044 SK., 5046 SK., 5048, 5048 SK., 5050 SK., 5053 SK., 5054, 5054 SK., 5070 SK., 5072 SK., 5076 SK., 5078 SK., BEREKET SK., DEMİRCİ SK., EREN SK., SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER, SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER CD., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1139, 1139 SK., 1153 SK., 1168 SK., 1169 SK., 1192, 1192 SK., 1208, 1210, 1210 SK., 1220 SK., HANIMELI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1258. SK., 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268, 8074. SK., 8080, 8082 SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., HANIMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK., 49, SANAYİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512. SK., 1513. SK., 1513./1, 1517. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI KİRAZCA, HACIKÖY, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEREFİYE mahallelerinde 119. SK., 1201, 1203 SK., 1301 SK., 1302 SK., 1303, 1303 SK., 502 SK., 506, 509. SK., 510, 510 SK., HACILAR, HACILAR CD., SAKARYA, SAKARYA CD., SEKERLER, SEREFIYE, ŞEKERLER CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR, HACIYAKUP mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AYDINLAR, AYDINLAR SK., HABIBLER, KABAKLAR, KABAKLAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LIMANDERE, LİMANDERE, TEPETARLA mahallelerinde 2 NOLU, ÇOBAN SK., HILAL, HİLAL SK., KARASU-, KARASU CD., LALE_2, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YUKARI 9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 15/1, 300 SK., 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 332, 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 374, 384 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 555, 555 SK., 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 561, 562 SK., 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569, 569/1, 570, 571, 571 SK., 574, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 596, 599 SK., ERGUVAN, ERGUVAN CD., FATIH, FATİH CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., HASTANE CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde 554 SK., AKPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., İsimsiz86, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN_5, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_196, MERKEZ_280, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, SITELER, SİTELER SK., ÜST YURTLUK, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YURTLUK, YURTLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.