28 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:37

SAKARYA ilinde 28 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3907., AYDINLAR, CAMİLİ SK., KALAYCI, MELEKSEORUÇ, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA mahallelerinde 1508., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., KAYAALTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3952., MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4715., 4716., 4722., 4727., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4724., ALIPLAR KÖYÜ YOLU, UMURBEY/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3955., ORMAN YOLU, SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFİBEY, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2353., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3006., 3501., 3506., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Haziran Cuma 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAÖREN mahallelerinde DURAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4002 SK., 4004 SK., 4017, 4023 SK., 4028 SK., 4044 SK., 7049 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1014 SK., 1022, 1022 SK., 1061 SK., 1074 SK., 1093 SK., 1093. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ÖMERCIKLER mahallelerinde 8016, 8054, 8061 SK., 8065 SK., 8069, 8069 SK., 8071, 8071 SK., 9012, 9012 SK., 9014 SK., 9016 SK., 9018 SK., 9022 SK., 9024, 9024 SK., 9032, 9032 SK., 9034 SK., 9036 SK., 9038 SK., 9040, 9040 SK., 9042, 9059, 9059 SK., 9063 SK., 9065, 9065 SK., 9071, 9071 SK., 9077, 9077 SK., 9079 SK., 9081 SK., 9083 SK., KARACASU, KARACASU CD., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD., ŞEHİT A.ŞİŞMAN CD., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 22002. SK., 5002, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAPÜRÇEK CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ3, MERKEZ4, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDİL KAZANCI, KEPEKLİ mahallelerinde 20004 SK., 20008, 20008. SK., 21001 SK., 21002, 21002 SK., 21003, 21003. SK., 21004 SK., 21005. SK., 21006, 21006 SK., 21007, 21008, 21008 SK., 21010 SK., 21011 SK., 21012 SK., 21014 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDİL KAZANCI YAN YOL, KEPEKLİ SK., MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLIKAYA, BIÇKIDERE, BOZTEPE, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, SALİHİYE, TASBURUN, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞYATAK mahallelerinde 1017 SK., 26136, 5033 SK., AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, AYDINLAR SK., BALLIKAYA, BALLIKAYA SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FABRIKA, FABRİKA, FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HUZUR, IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., SALİHİYE SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TASBURUN_1, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞBURUN SK., TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK., YAZAKISA, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1027., 1207, SAKARYA CD., SAKARYA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, DAGDIBI, DEMİRYOLU CD., ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Haziran Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, CAMI, CAMİ, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK., ABDİBEY CD., KARAAPTİLER FUTBOL STADI, TOYOTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA CD., SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, GÖKTEPE mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 785 NOLU SK., 786 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., DALLI SK., EMECİ SK., FENER SK., GÖMEÇ SK., KANCA SK., PARLAK SK., SARAY BOSNA, SARAY BOSNA CD., ŞEN SK., YAMANLAR, YÖRÜK, YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1248 NOLU SK., 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1277 NOLU, 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., KADİR SK., OTLAK SK., SANAYI, SANAYİ CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Haziran Cuma 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ERDEMLI, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 38., 38. SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., ALİ KOÇ SK., BAHÇE SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇIKMAZ SK., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., KOTUK SK., MESE SK., OLUK SK., SARP, ÜVEZ SK., VATAN SK., YENI CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 158. SK., 162. SK., 164. SK., 166., 172. SK., 185., 189., 191. SK., 197., 235. SK., 263., 51. SK., 6. CD., 7. CD., ESENTEPE CD., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 1. RİNG YOLU, 133. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 912. SK., 913., 913. SK., 914., 915. SK., 916., 916. SK., 918., 918. SK., 924. SK., 926. SK., 927., 928., 931. SK., 932., 934., 935., 936. SK., 938., 940. SK., 950., 954., 955., 955. SK., 957. SK., 958. SK., 959., 959. SK., 962., 963., 966. SK., 967., 967. SK., 969. SK., 971., 984., 985., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 990., 990. SK., 994., 994. SK., AKGÜN SK., ANIT, ANIT SK., ARA, ARA SK., ARISTON, AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BESEVLER, BEYAZIT, ÇAYIR, ÇESME, DILAN, DILAN SK., DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENTEPE, GAZALI, GAZALİ SK., GÜNER SK., HIZIR SK., İSTANBUL, KAMER, KAYNAK SK., KESİM SK., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KUTLU SK., MEDENIYET, MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MİNA SK., MUTLU SK., NECİP FAZIL SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ, RAİF TUMBAZ SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK, TARIK SK., UHUVVET SK., ULUBATLI SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI, SIRAKÖY mahallelerinde SEBILLER, SEBILLER SK., SEBİLLER SK., TEPEKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GONCA, GÜL, GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., ORTA, ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.