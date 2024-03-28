28 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:42

BOLU ilinde 28 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, DEMİRCİLER, YAZIKÖY, YENİ mahallelerinde ADA SK., AHSEN SK., ANKARA BOLU YOLU, ARDA SK., BURCU SK., ÇEVİKOĞLU SK., DEMET SK., DOST SK., ENSAR SK., GÜMÜŞ SK., GÜZİDE SK., KADİFE SK., KIBLE SK., KONURALP CD., MERCAN SK., MERCAN Sok, SAMANYOLU SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ASTSUBAY BAHATTİN YILDIZ, ŞENER SK., TABAKHANELER 2 NOLU SK., TOKİ BAHÇELİEVLER İÇİ YOLU, YÜKSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 28 Mart Perşembe 10:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURSUNLAR mahallelerinde DURSUNLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 28 Mart Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKINIK, ÇİTLER mahallelerinde 1 SK., 4, 4 SK., ADIKINIK/ISIMSIZ1, ÇİTLER, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜDÜKLER mahallelerinde ARIKLAR MAHALLE YOLU, GÜDÜKLER MAHALLE YOLU, KARTALKAYA YOLU, KINDIRA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ mahallelerinde DEMİRCİLER KÖYÜ, VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERCEK, KOLKÖY YAYLASI mahallelerinde ERCEK MAHALLE YOLU, KINDIRA KÖY ERCEK MAHALLE YOLU, KOLKÖY YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ mahallelerinde VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIKLAR mahallelerinde KINDIRA KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ mahallelerinde YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ECIRLER, ECİRLER, MERKEZ mahallelerinde ECIRLER MAHALLE YOLU, ECİRLER MAH, KINDIRA KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, SUSUZKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APALAR, ASAGI, AŞAĞI, BULUTLAR, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, MERKEZ, MUSLUKLAR, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde 799, APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, Uavtede Yok, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY-1., YENİKÖY-2. SK., YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YUKARI mahallelerinde ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, FINDICAK MAHALLE YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLA YOLU, YEDİGÖLLER YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YUKARI HAMZABEY YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde 849 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, KARAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ mahallelerinde AVDAN KÖYÜ YOLU, AVDAN YOLU, DOĞANCI-3., GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD., MUDURNU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZFINDIK, MERKEZ mahallelerinde KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ÖMERTEPE SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITÇIK YAYLASI mahallelerinde PELITÇIK YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, D-100 KENARI KÜME EVLER, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:15-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASAN mahallelerinde TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:15-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, YEŞİLKÖY mahallelerinde D 100 KARAYOLU, ELMALIK MEVKI, ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 28 Mart Perşembe 11:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEŞME, SOFU ALI mahallelerinde ÇEŞME MAH, ÇIMEN, KEMER KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 28 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİCELER mahallelerinde FERÜZ DELİCELER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.