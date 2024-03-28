28 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:42

İZMİR ilinde 28 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 09:00:00.871-2024-03-28 14:00:13.065 saatleri arasında Ovacık; 16004. Sk., 16007 Sk., 16010 Sk., Ovacık Cd., Ütopya Mevkii Küme, , 16012, 16000. Sk., 16001. Sk., 16002. Sk., 16005. Sk., 16003. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:00.871-2024-03-28 14:00:13.065 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:00.871-2024-03-28 14:00:13.065 saatleri arasında Bademler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:00.871-2024-03-28 14:00:13.065 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:15.736-2024-03-28 14:00:22.501 saatleri arasında Ovacık; 16010 Sk., Ovacık Cd., 16004. Sk., 16005. Sk., 16003. Sk., 16007 Sk., 16002. Sk., 16001. Sk., 16000. Sk., 16012, , Ütopya Mevkii Küme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:15.736-2024-03-28 14:00:22.501 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:15.736-2024-03-28 14:00:22.501 saatleri arasında Bademler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:15.736-2024-03-28 14:00:22.501 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Bademler; 15066 Sk., 15053 Sk., 15052 Sk., 15051 Sk., 15050/1 Sk., 15046. Sk., 15045. Sk., 15044. Sk., 15043. Sk., 15042 Sk., 15002. Sk., 15041. Sk., İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz39, İsimsiz111, İsimsiz120, İsimsiz122, SEFERİHİSAR, 1452, 15001. Sk., , 15050, 15040, İzmir-Seferihisar Yolu, Gödence Yolu Cd., İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, 15041, İsimsiz17, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında Ovacık; İHSANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında Bademler; 15006/2, İzmir-Seferihisar Yolu, 15035/2, Sadı Bey Cıkmazı, Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15037. Sk., 15036 Sk., 15035/3 Sk., 15035. Sk., 15034 Sk., 15033. Sk., BADEMLER, 15014/3, 15000, 15000/1. Sk., 15001 Sk., 15001/1 Sk., 15003, 15003/1 Sk., 15004. Sk., 15005/1 Sk., 15007 Sk., 15009. Sk., 15010, 15011. Sk., 15012. Sk., 15013 Sk., 15014. Sk., 15015. Sk., 15016. Sk., 15017 Sk., 15017. Sk., 15018. Sk., 15019. Sk., 15020. Sk., 15021, 15021/1 Sk., 15022. Sk., 15023. Sk., 15024. Sk., 15024/1. Sk., 15025. Sk., 15026. Sk., 15027. Sk., 15028, 15031 Sk., 15030 Sk., , İsimsiz30, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz56, 15008 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 09:00:00.871-2024-03-28 14:00:13.065 saatleri arasında Çamlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:15.736-2024-03-28 14:00:22.501 saatleri arasında Çamlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Payamlı; ELMABELEN, TARIMSAL ABONE , DALYAN, ARIKDAMI, SEYRAN, Çınar, Çelebi, Vali Kazım Dirik, Uzunca Harman, OKUL, Kısıklar, Küçükkaya, Kuzey, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuyu, Kaya Pınarı, Kaya, Gülsüm Pınarı, Gazi, Dede Mezarı, Bayram, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 09:00:10.058-2024-03-28 16:00:20.142 saatleri arasında Mektep; İsimsiz17, , Konut Sk., ÇIRPI HAVUZBAŞI, İsimsiz11, OKUL, Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Çırpı İstasyon Sk., Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Toplu Konut Sk., MİTHAT PAŞA, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:10.058-2024-03-28 16:00:20.142 saatleri arasında Arıkbaşı; İsimsiz62, ŞEHİTLİK, Çırpı İstasyon Sk., OKUL, HUZUR, İsimsiz74, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz49, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:10.058-2024-03-28 16:00:20.142 saatleri arasında Çiftçigediği; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:10.058-2024-03-28 16:00:20.142 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:22.44-2024-03-28 15:00:32.099 saatleri arasında Hasköy; Kazım Karabekir Sk., İsimsiz31, İsimsiz2, İsimsiz30, Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Mehmet Akif Ersoy Sk., Hasköy Cami Sk., Hasan Tahsin Sk., 6. Çk. Sk., 5. Çk. Sk., 4. Çk. Sk., 2. Çukaz Sk., , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:22.44-2024-03-28 15:00:32.099 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Çamtepe; , Çamtepe Köyü, Çamtepe Köyü İç Yolu, çamtepe köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Gödence; , 4013, 4022, 4022, 4025, TURŞU GEDİĞİ, 4007, 4001. Sk., 4002. Küme Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007, 4008. Sk., 4010. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4013. Küme Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016 Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019 Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022 Sk., 4022. Sk., 4023, 4024. Sk., 4025 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Gölcük; 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14005. Sk., 4001. Sk., Gölcük Köyü Cd., Gölcük Yolu, , İsimsiz18, 14006 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Ulamış; , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz44, 1450. Sk., 1451. Sk., 1451/1, 1452, 1453. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., 1455/1. Sk., 1456. Sk., 1457. Sk., 1458. Sk., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1464. Sk., Kuruçeşme, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında İhsaniye; , İsimsiz2, İHSANİYE, İHSANİYE, İhsaniye Köyü İç Yolu, İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında Ulamış; , 1435 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:53.182-2024-03-28 14:00:01.676 saatleri arasında Turgut; , BOZYER, Bozyer Sk., İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Kavacık; KONAK KAVACIK ASFALTI , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023, 10020, 10019, 10016, 10018, 10014, 10015, 10011, 10008, 10007, Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10024. Sk., 10022. Sk., 10021. Sk., 10017. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10009. Sk., 10006. Sk., 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., 10002. Sk., 10001. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında Efemçukuru; Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efem Çukuru Köyü Yolu, İsimsiz221, İsimsiz220, EFEMÇUKURU, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 09:00:35.677-2024-03-28 14:00:48.697 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 10:00:01.377-2024-03-28 16:00:12.969 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:01.377-2024-03-28 16:00:12.969 saatleri arasında Mavişehir; OPERA CADDESİ, , Mavişehir Pamukkale Sitesi, 2044. Sk., 2043. Sk., Hasan Tahsin Uzer Caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:08.686-2024-03-28 16:00:27.502 saatleri arasında Yalı; 6470/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:08.686-2024-03-28 16:00:27.502 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 10:00:16.42-2024-03-28 16:00:49.251 saatleri arasında Kıroba; İsimsiz2, İsimsiz4, Kıroba Köyü İç Yolu, KIROBA DEMİRCİLER 1, Kıroba Atatürk, , İsimsiz29, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:16.42-2024-03-28 16:00:49.251 saatleri arasında Mazılı; Mazılı3, Mazılı Cumhuriyet, Mazılı 5, Mazılı 3, Mazılı 2, Mazılı 1, Kıroba Köyü İç Yolu, KIROBA 1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:16.42-2024-03-28 16:00:49.251 saatleri arasında Kocaoba; Kocaoba6, Kocaoba İstiklal, Kocaoba Vatan, Kocaoba Köyü İç Yolu, Kocaoba Cumhuriyet, Kocaoba 7, Kocaoba 6, Kocaoba 5, Kocaoba 4, Kocaoba 2, Kocaoba 1, Kobaoba Vatan, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:16.42-2024-03-28 16:00:49.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 10:00:16.42-2024-03-28 16:00:49.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:16.42-2024-03-28 16:00:49.251 saatleri arasında Sağancı; , İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-28 2024-03-28 10:00:22.44-2024-03-28 15:00:32.099 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 10:00:22.44-2024-03-28 15:00:32.099 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 11:00:34.969-2024-03-28 16:00:44.683 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz51, İSTASYON, Maltepe Cd., Site İçi Yolu, İnönü Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 11:00:34.969-2024-03-28 16:00:44.683 saatleri arasında Hürriyet; HALİL ÇULHAOĞLU, Kardelen Sk., Kumru Sk., Kuğu Sk., Maltepe Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 11:00:34.969-2024-03-28 16:00:44.683 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 11:00:45.229-2024-03-28 16:00:59.659 saatleri arasında Adnan Menderes; Faik Tokluoğlu Blv., Kadife Sk., İsimsiz88, Billur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 11:00:45.229-2024-03-28 16:00:59.659 saatleri arasında Hürriyet; , İsimsiz8, Dr. Hadi Menzilcioğlu Cd., Dr. Mustafa Sakarya Cd., Mahmut Aşık Cd., Orhan Aksay Cd., Piri Reis Cd., Site İçi Yol, Süleyman Şah Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-28 2024-03-28 11:00:45.229-2024-03-28 16:00:59.659 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.