28 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:42

KOCAELİ ilinde 28 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4. CD., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701., 4701. SK, 4705., 5. CD., 6. CD., AĞCA SK., AKYOL SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL, GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATİPLER CD., İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERELİ SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Mart Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ASMALI SK., AYTUĞ SK., BEYZADE SK., CİHANGİR SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., PİRİ REİS CD., TÜRKCAN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABİDE SK., ANBER, ANBER SK., BARIŞ SK., BATTALGAZİ CD., BEREKETLİ SK., BURÇAK SK., DELİL SK., DEVA, DEVA SK., DORUKAN SK., EKEN, ETKI SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., HELVACI, KADI SK., LOKMAN HEKİM CD., MALAZGİRT SK., ORHUN SK., SÜVARİ SK., ŞEHİT ZAFER TUYGUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde BAYRAK, BAYRAK SK., BEGÜM SK., BOSTAN SK., CİVAN SK., DAMAR SK., ERTUĞRULGAZİ CD., FERİDE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KİLİM SK., MİRAÇ SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., ŞÜKÜR SK., TERTİP SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., YENİDEVİR SK., ZÜLFIKAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Mart Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde ATATÜRK CD., GAZI MUSTAFA KEMAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 501. SK., 502. SK., 502/4. SK., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 713/1., 713/1. SK., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 764. SK., 768., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865., 865. SK., 865/1. SK., 865/2. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/1. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882. SK., 882/1. SK., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/4. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890. SK., 890/2. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR CD., SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.