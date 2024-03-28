28 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:42

SAKARYA ilinde 28 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 28 Mart Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268 SK., 1270, 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 7001 SK., 8074. SK., 8082. SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., HANIMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 49 SK., 5 SK., 53 SK., 55 SK., 56 SK., 61 SK., 62, 64, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YANYOL, HANLI/1, SALKIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Mart Perşembe 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde AKASYA SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 905, 905 KÜME EVLER, 912 SK., 915, KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 509. SK., 609, 903 KÜME EVLER, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 918, 918 SK., 920, İSTİKLAL CD., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., LEYLAK, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., 957., ANKARA CD., BEKİR EFENDİ SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 513 NOLU SK., 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 537 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., BATUR SK., EFE, MALTEPE CD., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERİ SK., SERHAT SK., TANER SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde AÇIK SK., DINÇ SK., DİNÇ SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., KANARYA SK., KARDEŞ SK., ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞİFA SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.