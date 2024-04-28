28 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 22:52

Güncelleme: 28.04.2024 - 22:52

BOLU ilinde 28 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY, CAMIATIK, CAMİATİK mahallelerinde 10. SK., 14. SK., 15 TEMMUZ SEHITLER, 15. SK., 16. SK., 18. SK., 20. SK., 22. SK., 25. SK., 59. SK., 60. SOK, 63, 63 SK., 65., 67 SK., 69., 69. SK., 7. SK., ANADOLU OTOYOLU, DÖRTDİVAN CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., MAHSUR SK., MOLLA HASAN, MOLLA HASAN CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD., SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YÜZEVLER SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 28 Nisan Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLBAŞI, MERKEZ mahallelerinde GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABEYLER mahallelerinde HAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜEZZİNLER mahallelerinde ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 28 Nisan Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR mahallelerinde OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Nisan Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YUKARI GÜNEY mahallelerinde İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Nisan Pazar 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, AŞAĞI, DERE, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDİKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KARAAHMETLER, KARAPINAR, KARATAŞ, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, SÜRMELİ, ULUÇAY, YENI(ABANT SAPAGI), YENİ, YILDIRIM BAYAZID, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, Karaahmet köy yolu, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, MUDURNU YOLU, ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ YIKARI MAH, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, ULUÇAY MAHALLE YOLU, YENI ABANT SAPAGI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAÇIK, KAHYALAR, KAVALLAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, N KENDISI, ORDULAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, UĞURLUALAN, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ mahallelerinde 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Nisan Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİBEKTAŞI, ESELER, HAYALLAR mahallelerinde ALPAĞUT DİBEKTAŞI MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ESELER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAFRANLAR mahallelerinde YUKARI SAFRANLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR mahallelerinde DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR mahallelerinde ALPAGUT YAYLA YOLU, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.