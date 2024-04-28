28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 22:52

Güncelleme: 28.04.2024 - 22:52

İstanbul ilinde 28 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI, TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 28/04/2024 00:00:00 - 28/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2024 00:00:00 - 28/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI HİSAR, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 28/04/2024 09:00:00 - 28/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÜLBAĞLAR,PALMİYE sk, Namık Kemal Caddesi bölgelerinde 28/04/2024 09:00:00 - 28/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah OVA sk bölgelerinde 28/04/2024 09:00:00 - 28/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgelerinde 28/04/2024 10:00:00 - 28/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ELİF, 1.ŞAHİN, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ sk bölgelerinde 28/04/2024 09:00:00 - 28/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ŞEHİT NACİ ÇAKAR sk bölgelerinde 28/04/2024 00:00:00 - 28/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-563, G-571, G-583, G-59, G-597, G-67, G-76, G-790, G-81, G-82, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/04/2024 10:00:00 - 28/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 2., GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5. sk bölgelerinde 28/04/2024 10:00:00 - 28/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 15. sk bölgelerinde 28/04/2024 11:00:00 - 28/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 28/04/2024 00:00:00 - 28/04/2024 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk bölgelerinde 28/04/2024 09:00:00 - 28/04/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/04/2024 11:30:00 - 28/04/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 28/04/2024 08:00:00 - 28/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 28/04/2024 09:00:00 - 28/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.