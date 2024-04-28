28 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 22:52

Güncelleme: 28.04.2024 - 22:52

KOCAELİ ilinde 28 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN mahallelerinde SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADRİYE, TAHTALI mahallelerinde KADRİYE MERKEZ MEVKİİ, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKII, TAHTALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 11. SK., 21. SK., 27. SK., 2923., 2926., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., CENGIZ TOPEL, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., NURSEDA, ORHANBEY CD., OSMANBEY, PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, MERKEZ, YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK BULVAR, AYDIN, BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK CD, FIRAT CD., GELİBOLU CD., GÜZEL SK., ILICA CD., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA SK., RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1053. SK., 1056., 1057. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., CİHAN CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, SANAYİ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELİAHMET mahallelerinde 1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARİYE CD., BODUR SK., BULUTLU SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA SK., DERELİ SK., DESTANLAR SK., DEVRAN, DEVRAN CD., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DURAN SK., ELVAN, ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMERLİ SK., KANDİL SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZSU SK., PEKTAŞ SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TORKUŞTEPE SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., VATANDAŞ SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YESILVADI, ZERDALI, ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde ERENLER, KULFALLI, KULFALLI CD., PASALAR, PEHLİVAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 707. SK., 712/1. SK., 714. SK., 715. SK., 726. SK., 727. SK., 732. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 746/4., 746/4. SK., LIMAN, SAIDI NURSI, SAYGIN, SAYGIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS mahallelerinde MANOLYAM, MANOLYAM SK., PAPATYALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde ZİYA SÜMER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde KUŞKONMAZ SK., YASEMİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Nisan Pazar 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 104. SK., 110. SK., 111., 112/1. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118., 118. SK., 119. SK., 119/1. SK., 120. SK., 121. SK., 206. SK., 207. SK., 207/1. SK., 211/1. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., HÜRRİYET CD., IBN-I SINA CD., İBN-İ SİNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ARAPOĞLU SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLÜCE, GÜMÜŞÇÜ SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KARADERE, KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMİŞLER SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, OKÇAPINAR, ORTAKLAR SK., ÖZKANLI SK., ÖZMEN SK., SARMAŞIKLAR SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİNTEPE SK., TALIP, TALİP SK., TEPELI, TEPELİ SK, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 317. SK., 320. SK., 405., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Nisan Pazar 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ULUS mahallelerinde 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2152. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2157., 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160., 2160. SK., 301. SK., 301/1. SK., 301/2. SK., 302. SK., 304. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306. SK., 306/3. SK., 307. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308., 308. SK., 308/1., 309., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., 329/2., CENGİZ TOPEL CD., ORDU CD, VATAN, VATAN CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Nisan Pazar 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 131. SK., 15/1. SK., 15/4. SK., 15/6. SK., 21/1. SK., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 2213/2. SK., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321., 2333. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 26., 26. SK., 27/1. SK., 27/2., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32/1. SK., 34. SK., 37/1. SK., 38/2. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., ISTIKLAL CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.