Cumhuriyet Gazetesi Logo
28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

24.12.2025 15:19:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan S.O. isimli kadın, saklandığı adrese düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan S.O. isimli kadın saklandığı eve polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. S.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında Ayvalık ve Balıkesir ilamat ve infaz bürolarınca 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkındaki kesinleşmiş 28 yıl 5 

İlgili Konular: #İzmir