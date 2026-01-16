3 günde 3. görüşme: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu kez Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ziyaretleri son 3 günde hız kazandı. Barrack bu kez Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Söz konusu görüşmeye ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı."

HAKAN FİDAN VE CEVDET YILMAZ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack dün Saray'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii, CAATSA yaptırımları ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

Barrack, bir önceki gün de Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.