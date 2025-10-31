3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 11:36:00
DHA
Samsun, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Samsun merkezli Ankara ve Antalya'da dün saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u Samsun'a getirilirken, 1 şüpheli Antalya'da SEGBİS işlemleri için hazır edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 

