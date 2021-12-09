3. toplantı bitti: Asgari ücrette ilk teklifler belli oldu
3. asgari ücret toplantısı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin 3 bin 100 TL, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise 3 bin 900 TL olmasını talep etti.
Asgari Ücret Tepit Komisyonu, bugün TİSK Merkezi'nde üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı sonrasında gazetecilerin karşısına geçen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
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