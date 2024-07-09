3 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Kardeşine ait kimliği kullanırken yakalandı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:16

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:16

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde O.Ç. isimli şahsın, bozulmuş veya değiştirilmiş ilaç ticareti, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma ve 2863 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 4 ayrı suç kaydı ile 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kardeşine ait kimliği ibraz ettiği esnada yakaladı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.