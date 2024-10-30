30 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:16

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:16

İZMİR ilinde 30 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.001-2024-10-30 15:00:00.373 saatleri arasında Şirintepe; İsimsiz6, 8123/2, 8129/4, Maltepe Cd., 8130/4. Sk., 8130/3. Sk., 8129/1, 8129. Sk., 8129-1. Sk., 8128/3. Sk., 8128/2. Sk., 8123/1, 8115. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.001-2024-10-30 15:00:00.373 saatleri arasında Maltepe; 8107/3, İsimsiz6, İsimsiz5, maltepe cd., 8116/1. Sk., 8116. Sk., 8115. Sk., 8114/1. Sk., 8114. Sk., 8107/2. Sk., 8107/1. Sk., 8107. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.165-2024-10-30 15:00:00.755 saatleri arasında Şirintepe; 8123. Sk., , 8129/1, 8130. Sk., 8130/1. Sk., 8130/2. Sk., 8130/5. Sk., 8132. Sk., 8134/1. Sk., 8134. Sk., 8129. Sk., 8412/3, 8412/2. Sk., 8411/1. Sk., 8411. Sk., 8410. Sk., 8134/2. Sk., 8129/3. Sk., 8129/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.463-2024-10-30 15:00:00.038 saatleri arasında Şirintepe; 8158. Sk., 8413/2. Sk., 8413/3. Sk., 8414, 8414/1. Sk., 8417. Sk., 8418. Sk., , 8128. Sk., 8128/1. Sk., 8131. Sk., 8133. Sk., 8133/2. Sk., 8134/1. Sk., 8134/2. Sk., 8134/3. Sk., 8142. Sk., 8143. Sk., 8156. Sk., 8159. Sk., 8160. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk., 8410. Sk., 8410/3. Sk., 8411. Sk., 8412. Sk., 8412/1. Sk., 8412/2. Sk., 8413. Sk., 8413/1. Sk., 8419. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.463-2024-10-30 15:00:00.038 saatleri arasında Güzeltepe; 8414, 8418. Sk., 8156. Sk., 8156/1. Sk., 8162. Sk., 8163. Sk., 8163/1. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.703-2024-10-30 15:00:00.991 saatleri arasında Yakakent; DERE, 8168. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.703-2024-10-30 15:00:00.991 saatleri arasında Güzeltepe; 8167. Sk., 8168. Sk., 8169. Sk., 8173. Sk., DERE, , 8133. Sk., 8154. Sk., 8154/1. Sk., 8164. Sk., 8164/1. Sk., 8166. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.703-2024-10-30 15:00:00.991 saatleri arasında Köyiçi; 8055/1. Sk., 8085/2 SK., 8084. Sk., 8085. Sk., 8085/1. Sk., Köyiçi Cd., DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.703-2024-10-30 15:00:00.991 saatleri arasında Şirintepe; 8128. Sk., 8128/1. Sk., 8142. Sk., 8143. Sk., 8143/1. Sk., 8144. Sk., 8145. Sk., 8154. Sk., 8160. Sk., 8161. Sk., 8164. Sk., 8169. Sk., 8169/1. Sk., İsimsiz16, DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.994-2024-10-30 15:00:00.654 saatleri arasında Maltepe; Maltepe Cd., 8108. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.994-2024-10-30 15:00:00.654 saatleri arasında Şirintepe; İsimsiz18, Maltepe Cd., maltepe cd., Anadolu Cd., 8154. Sk., 8135. Sk., 8134. Sk., 8130/5. Sk., 8130/2. Sk., 8130. Sk., 8129/1, 8129. Sk., 8128. Sk., 8127/1. Sk., 8127. Sk., 8125. Sk., 8124/1. Sk., 8124. Sk., 8123/1, 8123. Sk., 8122/3. Sk., 8122/2. Sk., 8122/1. Sk., 8122. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 13:00:00.207-2024-10-30 16:00:00.914 saatleri arasında Ataşehir; , 8221/2. Sk., Eski Havaalanı Cd., 8220. Sk., 8216/1. Sk., 8217/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.061-2024-10-30 14:00:00.714 saatleri arasında Mazılı; Kıroba Köyü İç Yolu, Mazılı 3, Mazılı 2, Mazılı 1, , KIROBA 1, Kıroba Köyü, Mazılı3, Mazılı Cumhuriyet, Mazılı 5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.061-2024-10-30 14:00:00.714 saatleri arasında Kocaoba; Kocaoba 2, Kocaoba 1, Kobaoba Vatan, İsimsiz8, Kocaoba6, Kocaoba İstiklal, Kocaoba Vatan, Kocaoba Köyü İç Yolu, Kocaoba Cumhuriyet, Kocaoba 7, , İsimsiz1, İsimsiz7, Kocaoba 6, Kocaoba 5, Kocaoba 4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.061-2024-10-30 14:00:00.714 saatleri arasında Kıroba; Kıroba Atatürk, Kıroba Köyü İç Yolu, KIROBA DEMİRCİLER 1, , İsimsiz29, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında Kızılçukur; Kızılçukur Vatan, Kızılçukur Köyü İç Yolu, , Kızılçukur Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında Kıroba; İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında Kabakum; İslamlar Köyü, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında İslamlar; İslamlar Köyü İç Yolu, İslamlar Köyü, İslamlar Cumhuriyet, İslamlar Atatürk, İslamlar 8 Sk., İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında Kocaoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz9, İsimsiz28, İsimsiz54, İzmir Çanakkale Yolu, ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.913-2024-10-30 14:00:00.509 saatleri arasında İsmetpaşa; , İsimsiz45, ATATÜRK, İzmir Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.061-2024-10-30 14:00:00.714 saatleri arasında Sağancı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.217-2024-10-30 17:00:00.211 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4100, 4121, 4080, 4135, 4161, 4103, 4141, 4109, 4110, Nation Cd., 4183. Sk., 4181, , 4101. Sk., 4157. Sk., 4155. Sk., 4151. Sk., 4149. Sk., 4147. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4139. Sk., 4137. Sk., 4133. Sk., 4131, 4127. Sk., 4125. Sk., 4123. Sk., 4119. Sk., 4118. Sk., 4117. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4078/1. Sk., 4076. Sk., 4074. Sk., 4072. Sk., 4068. Sk., 4066. Sk., İsimsiz195, İsimsiz193, 4116. Sk., 4115. Sk., 4113. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4106. Sk., 4104. Sk., 4159. Sk., 4099. Sk., 4098. Sk., 4097. Sk., 4095/1. Sk., 4089. Sk., 4086. Sk., 4151, 4129, 4107, 4175, 4091, 4087, 4095, 4093, 4171, 4070, 4102, 4163, 4153. Sk., 4179, 4177. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4167. Sk., 4165. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.217-2024-10-30 17:00:00.211 saatleri arasında Gölova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.346-2024-10-30 17:00:00.161 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4089. Sk., 4095/1. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., , İsimsiz193, İsimsiz195, 4104. Sk., 4106. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4084. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4066. Sk., 4068. Sk., 4072. Sk., 4074. Sk., 4076. Sk., 4078/1. Sk., 4082. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4139. Sk., 4137. Sk., 4133. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4153. Sk., 4155. Sk., 4157. Sk., 4159. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4173. Sk., 4177. Sk., 4179, 4181, 4183. Sk., Nation Cd., 4110, 4109, 4141, 4103, 4161, 4135, 4080, 4121, 4100, 4163, 4102, 4070, 4171, 4093, 4095, 4087, 4091, 4175, 4107, 4129, 4151, 4131, 4127. Sk., 4125. Sk., 4123. Sk., 4086. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.346-2024-10-30 17:00:00.161 saatleri arasında Gölova; , İsimsiz53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 10:00:00.136-2024-10-30 13:00:00.248 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; FEVZİ ÇAKMAK, Batak, 7080. Sk., 7078. Sk., 7052. Sk., 7050. Sk., 7048. Sk., 7046. Sk., 7032. Sk., 7029. Sk., 7027. Sk., 7026. Sk., 7025/1, 7024. Sk., 7023/4. Sk., 7023/2. Sk., 7023/3. Sk., 7023/1. Sk., 7023. Sk., 7022. Sk., 7025/2 sokak, 7040 SOKAK, 7054 sokak, 7035, İsimsiz4, 7060, 7021. Sk., 7020. Sk., 7019. Sk., 7023/3, 7080, 7032 sokak, 7044, 7078, 7075 sokak, koyun ahılı sokak, 7074 sokak, 7025/1, 7044, 7058, KOYUN AHILI, 7045, 7047, 7051, 7025/1, 7044, 7056, 7035 sokak, , 7053/1, 7079, 7079 SOK, İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ, Park Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 10:00:00.136-2024-10-30 13:00:00.248 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; 7041/4. Sk., 7041/2. Sk., 7041/1. Sk., 7041. Sk., 7030. Sk., 7018. Sk., 7007. Sk., 7006, 7004. Sk., 7003. Sk., 2. Çk. Sk., 1. Çk., 7041/3 sokak, İsimsiz141, İsimsiz314, İsimsiz133, 7033/2 sokak, İsimsiz128, 7043, Egemenlik Cd., FEVZİ ÇAKMAK, İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ, 7033/1, 7034/1 sok, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz54, 7006/1, İsimsiz29, İsimsiz17, 7033, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.217-2024-10-30 17:00:00.211 saatleri arasında Zeytinköy; İsimsiz40, İsimsiz37, Kazangöl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.346-2024-10-30 17:00:00.161 saatleri arasında Zeytinköy; İsimsiz30, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, 3. SOK, ATATÜRK CAD., AKPINAR, 3, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz4, Zeytinköy Atatürk Cd., Zeytinköy 5. Sk., Zeytinköy 4. Sk., Zeytinköy 3. Sk., Zeytinköy 2. Sk., Zeytinköy 1. Sk., KEMİK, Köy Kümke 1. Sk., Kazangöl Cd., Kazangol Cd., Gebekirse Sk., Akpınar Cd., 9. Sk., 8. Sk., 7 Sk., 6 Sk., 13. Sk., 13 Sk., 12. Sk., 12 Sk., 11. Sk., 10. Sk., , İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.346-2024-10-30 17:00:00.161 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.346-2024-10-30 17:00:00.161 saatleri arasında Barutçu; İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz9, Barutçu Yolu, Barutçu Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.41-2024-10-30 15:00:00.822 saatleri arasında Atatürk; 2048, 2181. Sk., 2183. Sk., 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2180. Sk., 2179, 2178/2 Sk., 2178, 2177. Sk., 2175, 2026, 2025, 2045, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.44-2024-10-30 14:00:00.647 saatleri arasında İbni Melek; ZÜBEYDE HANIM, ÇağlayanCd( isimsiz ara sokak ), İsimsiz62, 1.Namazgah Kümeevler, DOĞAN, Çağlayan Cd., , İsimsiz34, İsimsiz42, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.44-2024-10-30 14:00:00.647 saatleri arasında Fatih; İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.483-2024-10-30 16:00:00.525 saatleri arasında Haliller; İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz29, İsimsiz10, İsimsiz28, İsimsiz24, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz48, MAKUFLAR, MAKUFLAR, İsimsiz51, MAKUFLAR, İsimsiz27, HALİLLER, , İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.483-2024-10-30 16:00:00.525 saatleri arasında Kaleköy; İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.509-2024-10-30 15:30:00.242 saatleri arasında Ceritler; YÖRÜKLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.509-2024-10-30 15:30:00.242 saatleri arasında Saçlı; SAÇLI, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.509-2024-10-30 15:30:00.242 saatleri arasında Karabağ; İsimsiz23, İsimsiz111, İsimsiz21, İsimsiz20, YÖRÜKLER, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.509-2024-10-30 15:30:00.242 saatleri arasında Veliler; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:30:00.28-2024-10-30 16:00:00.578 saatleri arasında Suludere; İsimsiz38, , KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, Cumhurıyet Koyu İç Yolu, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz96, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz94, İsimsiz103, İsimsiz99, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz76, İsimsiz66, YUKARI AKKAVAKLAR, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, İsimsiz92, İsimsiz90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.662-2024-10-30 17:00:00.634 saatleri arasında Akalan; , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.662-2024-10-30 17:00:00.634 saatleri arasında Sütçüler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.662-2024-10-30 17:00:00.634 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.662-2024-10-30 17:00:00.634 saatleri arasında Örnekköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.662-2024-10-30 17:00:00.634 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:00.662-2024-10-30 17:00:00.634 saatleri arasında Çambel; EVRANGÜRÜ, ANKARA CADDESİ, ANKARA CADDESİ, ÇAMBEL MAH. YOLU, Ankara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:08.907-2024-10-30 12:30:13.083 saatleri arasında Dokuz Eylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:12.087-2024-10-30 15:00:20.937 saatleri arasında Emrez; 4317. Sk., 220. Sk., 219. Sk., 215. Sk., 214. Sk., 211. Sk., 210. Sk., 196. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:10.72-2024-10-30 13:00:18.185 saatleri arasında Atatürk; 914. Sk., 907. Sk., 909/1. Sk., 913. Sk., 909. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:42.982-2024-10-30 13:00:45.418 saatleri arasında Atatürk; 906. Sk., 913. Sk., 907. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:50.511-2024-10-30 13:00:00.705 saatleri arasında Atatürk; Yavuz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 10:00:10.239-2024-10-30 16:00:18.148 saatleri arasında Doğanlar; 1443. Sk., 1451/1, 1542. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 10:00:27.606-2024-10-30 16:00:36.482 saatleri arasında Doğanlar; Okul Sk., 1410. Sk., 1480. Sk., 1482. Sk., 1483. Sk., 1483/1. Sk., 1484. Sk., 1486. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 10:00:54.738-2024-10-30 16:00:02.338 saatleri arasında Doğanlar; 1453. Sk., 1410. Sk., 1443. Sk., 1451. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:12.087-2024-10-30 15:00:20.937 saatleri arasında Aydın; 4317. Sk., 4316. Sk., 4315. Sk., 4308. Sk., 4307. Sk., 4305. Sk., 4303. Sk., 4300. Sk., 4299. Sk., 4294/1. Sk., 4294. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:12.087-2024-10-30 15:00:20.937 saatleri arasında Peker; Sırrı Atalay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:22.692-2024-10-30 17:00:29.562 saatleri arasında Fırat; 288/34. Sk., 288/12. Sk., , 647/6. Sk., 647/11. Sk., 647/1. Sk., 289/65. Sk., 289/50. Sk., 289/34. Sk., 647/5. Sk., 289/25. Sk., 289/24. Sk., 289/23. Sk., 289/22. Sk., 289/21. Sk., 289. Sk., 647/7. Sk., 647/8. Sk., İsimsiz9, 647/4. Sk., 647/3. Sk., 647/2. Sk., 647/16. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:22.692-2024-10-30 17:00:29.562 saatleri arasında Yeşilbağlar; 647/1. Sk., 647/17. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 09:00:34.07-2024-10-30 15:00:00.913 saatleri arasında Çoraklar; Aydoğdu Sk., Gül 2. Sk., Menekşe Sk., , İsimsiz3, Çoraklar Yolu, ÇORAKLAR OKUL, Mercan Sk., İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:34.07-2024-10-30 15:00:00.913 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:34.07-2024-10-30 15:00:00.913 saatleri arasında Karaköy; Çoraklar-Eski Karaköy Yolu, Karaköy Köyü İç Yolu, Eski Karaköy Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-30 2024-10-30 09:00:34.07-2024-10-30 15:00:00.913 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-30 2024-10-30 10:00:00.136-2024-10-30 13:00:00.248 saatleri arasında Türkmenköy; 215. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.