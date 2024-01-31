‘30 ilçeyle rekor kıracağız’

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Ankara dönüşü Adnan Menderes Havalimanı’nda partililere hitap eden Tugay, “Büyükşehir elleri, yürekleri temiz insanlar tarafından yönetilecek. Belediye hizmetleri daha uygun fiyata olacak. 30 ilçeyi alacağız ve oy rekoru kıracağız” dedi.

Tugay, “Türkiye yoksulluk, işsizlikle mücadele ederken biz insanlarımıza daha fazla sahip çıkacağız. Ev sahibi olmayanları ev sahibi, iş sahibi olmayanları iş sahibi yapacağız. Çiftçilerimize daha fazla destek olacağız. İzmir’i zenginleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Tugay, hakkındaki arsa iddiaları ile ilgili dün yazılı bir açıklama yaptı. Tugay’ın açıklaması şöyle:

‘RANTA GEÇİT VERMEDİM’

“Hayatım boyunca ne Mehmet Cengiz’le ne Cengiz İnşaat’la ne de ‘5’li çete’ olarak tabir edilen diğer firmalarla ve sahipleriyle hiçbir ilişkim olmamıştır. Karşıyaka Belediyesi’ni yönettiğim beş yılda ranta, talana, hukuksuzluğa geçit vermediğim gibi hiçbir kişi ya da kurumla çıkar ilişkim de olmamıştır. Cengiz İnşaat Mavişehir’de hiçbir inşaat yapmamıştır.” dedi. Tugay, satışla ilgili şunları söyledi: “Bu bir hisse satışıdır. Cengiz İnşaat 25 dönümlük hissesini belediyemizden değil, TOKİ’den toplamıştır. Bizim yönetimimizden önceki yıllarda Meclis kararıyla satış kararı alınmştır. Kamu zararı kesinlikle yoktur.“