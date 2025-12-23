Cumhuriyet Gazetesi Logo
30 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi bağ evinde yakalandı

23.12.2025 15:12:00
DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Recep D., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı bağ evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Recep D. (41), JASAT tarafından saklandığı bağ evinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ‘Tehdit’, ‘Çekte sahtecilik’, ‘Dolandırıcılık’ gibi 16 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 yıl önce kaçan Recep D.'nin bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Alibeyköy Mahallesi’nde saklandığı bağ evine düzenlenen baskınla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

İlgili Konular: #Bursa