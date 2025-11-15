30 yolcu vardı... Seyir halindeki otobüse kurşun yağdırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.11.2025 15:02:00
DHA
Malatya’da trafikte yaşanan tartışma sırasında otomobil sürücüsü, özel halk otobüsüne tabancayla ateş açtı. Olay otobüsün araç içi kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Başharık güzergahında seyir halinde olan 236 numaralı özel halk otobüsünün şoförü Enes Kaya ile otomobil sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü aracından aldığı tabancasıyla Enes Kaya'ya doğru tek el ateş etti. 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüste kısa süreli panik yaşandı.

Enes Kaya hızla bölgeden uzaklaştı. Yolcuları tahliye eden Kaya, güvenlik güçlerini arayarak şikâyetçi oldu.

Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olay sonrası şüpheli gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Trafik #silahlı saldırı #Malatya #otobüs

