31 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

DÜZCE ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, ŞEHİT, YAKA mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENÇAM, ESENTEPE, HECINLER, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENÇAM KÖYÜ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, HECINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3530, 3845., 3863., 3870., 3873., 3875., 3878., 3886., 3887., 3900., KAZUKOĞLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 721. SK., 725. SK., 737. CD., AKÇAM SK., ÇAMLI SK., ESKİ BAĞDAT CD., ISTANBUL, ISTANBUL CD., KANUNİ SK., ORMAN İŞLETMESİ, TEKNİKER SK., ULUBAT SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞIRALIK mahallelerinde 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5566. SK., 5578. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, KİRAZLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 107., 8027., 9100., 9110., 9124., 9125., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584., 2584. SK., 2587. SK., 2590., 2590. SK., 2595. CD., 2665., 2665. SK., 2703. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 2.DEMETEVLER CD., 3786. SK., 4093. SK., 4102. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 724. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., KADIRGA SK., KALYON SK., LEVENT SK., MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, KOÇYAZI, ŞIRALIK mahallelerinde 2220. SK., 2246. SK., 2260. SK., 2262., 2262. SK., 2264. SK., 2267. SK., 2268. SK., 2285. SK., 2287. SK., 2291., 2291. SK., 2316., 5583. SK., ADALI SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., ATASOY SK., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU CD., GAZİ CD., KAVİSLİ SK., NOTER SK., OVALI SK., ÖZATA SK., TERZİOĞLU CD., TRAFO, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, GÖKÇE, HAMAMDAĞI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, UĞUR, YENI mahallelerinde 10., 13., 17., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 6., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMDAGI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, KOÇULLU, KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA mahallelerinde AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, EDILLI., KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 127., 155., BAGDAT, DEMİRCİLER SK., DÜZCE, GÜVEN SK., KALYON 2 SK., KALYON. SK., KANAL. SK., KARALAR SK., KONURALP, KONURALP SK., NUMANLAR SK., ÖZTÜRK, SEHIT ISA CEYLAN, SEHIT ÖMER HALISDEMIR, ŞANDA SK., ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İÇMELER, KEMERYANI, N KENDISI, SARIDERE mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU, KEMERYANI, KEMERYANI KÖYÜ YOLU, SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, MERKEZ, ORTA mahallelerinde DERE, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN mahallelerinde BELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 101, 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108, 108. SK., 109. SK., 110. SK., 111. SK., 112, 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117, 117. SK., 118, 118. SK., 120, 120 SK., 121, 121 SK., 122 SK., 123, 123 SK., 125, 125. SK., 128, 132, 138. SK., 139, 141 SK., 152, 301 SK., 301. SK., 302 SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 314, 315. SK., 316. SK., 317, 317. SK., 319, 323, BAĞDAT CD., ERBAŞ SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, TOZAN KÜME EVLERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, CUMAKIRI, KÜLTÜR, YENI, YENİ, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 105., 202., 208., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 302., 303., 308., 419. SK., AKBULUT SK., AKINCI, AKINCI SK., ARAPKİRLİ SK., BARBAROS CD., BASAK, BAŞAK SK., CENGİZ TOPEL SK., FATIH, FATİH CD., FİSKO SK., GARAJ SK., GÜMÜSHANE SK., GÜMÜŞHANE SK., GÜNEY SK., HÜRRİYET SK., KURS SK., MEHMET AKİF CD., ORGENERAL RASİM BETİR CD., PROF.DR.AYKUT BARKA, UMUT SK., YAVUZ, YAZLIK, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.