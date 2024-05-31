31 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

İstanbul ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ORTAKÖY DEĞİRMEN, VAPURİSKELESİ sk / YILDIZ mah MÜVEZZİ, ORTAKÖY SALHANESİ, VAPURİSKELESİ, YAHYAEFENDİ, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MEHTAP sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 31/05/2024 11:00:00 - 31/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, KAPLAN GİRAY, KOŞU, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, YEDİ EVLER, YURDAGÜL sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce -İNCEĞİZ mah sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 31/05/2024 00:05:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ÖNDER, HAN, KÖPRÜLÜ, PLEVNE, SEYRAN, SUNA, YAYLIM, ÇAKMAK, ÖZEN, ŞAHANE sk / YEŞİLPINAR mah SEVGİ, ŞELALE sk bölgelerinde 31/05/2024 00:05:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce -MERCAN mah sk bölgelerinde 31/05/2024 00:30:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE TÜRBESİ, MAHMUZ ÇIKMAZI sk / DERVİŞ ALİ mah KARİYE TÜRBESİ, SALMA TOMRUK sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, NAMIK KEMAL, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 31/05/2024 11:00:00 - 31/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BAHARİYE, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAL, GÜN ARALIĞI, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, RUMELİHİSARI BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BALLICA ÇIKMAZI, KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SELVİLİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah CAMİİ ARALIĞI sk / RUMELİ HİSARI mah BAL, CAMİ ARALIĞI ÇIKMAZI, GÜN ARALIĞI, HİSARLI SALİHBEY, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., YALDIZ sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALTINKUM, BÜYÜKYALI, DAĞÇİÇEĞİ, DİŞBUDAK, GÜMÜŞYAKA, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ÇAYHANE sk / GÜMÜŞYAKA mah AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, SAMANDAĞ, SARAYÖNÜ, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TELAĞACI, TELSİZ, TOROSLAR, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAYRAKLI, KARAGÖZ, KAĞNI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, GÖLDAĞI, HALİL ÇEŞME, HANİCE, KEPÇELİ, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, SÖĞÜT PINAR sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 126., 129., 130., 75/2., MAHMUT KOCATÜRK, RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / KAZLIÇEŞME mah CİNOĞLU ÇIKMAZ sk / MERKEZEFENDİ mah G/42., G/43., G/44., G/49., G/51., G/52., G/53., G/54., G/55., G/56., G/68., G/69., G/71., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, MERKEZEFENDİ TEKKE, MEVLANA, MEVLEVİHANE, SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/11., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/18., G/8., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah 101., AKASYA, DURSUN KILIÇ, KARANFİL, ORKİDE, SEYİTNİZAM, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk bölgelerinde 31/05/2024 09:30:00 - 31/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BALIK, DİLEK, NATO, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.DUT, 1.DİKMEN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.ORHAN GAZİ, 1.UFUK, 1.YALÇIN, 1306., 2.DERE, 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, 3.PAPATYA, 4.HÜRRİYET, 4.ŞİRİN, AKARSU, ALAGEYİK, ANAFARTALAR, BAYIR, BILDIRCIN, DOĞAN, ERTEKİN, KILIÇ, KUYUMCU, MASLAK, MASLAK ÇEŞME, ORAL, UZAY, YAŞARDOĞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.KİRAZ, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, 3.YAYLA, ARDAHAN, BİGA, CİHAN, DEMİRCAN, ERMİŞ, HAKAN, MAKSUT EFENDİ, OKAL, SARSILMAZ, SELİM, SEVİMLİ, SİNOP, TOLGA, YASSI, YILMAZ, YÜCE sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.NEŞE, 1.ŞANLI, 2.TUNÇ, 4.ŞİRİN, ALA, BOYABAT, HAKAN, MASLAK ÇEŞME, MURADİYE, PLEVNE, SAKİN, SEVİMLİ, TOLGA sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 1303., 2.BARIŞ, ALP, ANAFARTALAR, DAĞLI, KEMAL, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ, TOLGA sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, ARDAHAN, CENK, CİHAN, ERLER, TECNUR, TOLGA, YILMAZ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 3.GÜL, ZEYNEBİYE, ÖZGE sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASLI, FATİH, TIĞILAY sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ENFES, 1.GÜR, 2.ÇİMEN, MASLAK ÇEŞME, UZAY, YAŞARDOĞU sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.NERGİZ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, BÜYÜK SAKARYA, CEYHAN, DESTAN, MANYAS, OKUTAN sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, BÜYÜK SAKARYA, CEYHAN, DESTAN, MANYAS, OKUTAN sk bölgelerinde 31/05/2024 12:00:00 - 31/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-202, G-33, G-40, G-48, G-83, G-84, G-85, G-86, G-88, G-91 sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1203., 1209., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., ATATÜRK, KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1244., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, ÇAĞATAY 1, ÖZER sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KANARYA, KAZIM KARABEKİR, SAMSUN, SAMİ PAŞA, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU, ÖZDEN sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 31/05/2024 12:00:00 - 31/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 31/05/2024 00:01:00 - 31/05/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70., 71. ÇIKMAZ, 72., 73., 77., DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 111., 112., 113., 115., 116., 117., AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk bölgelerinde 31/05/2024 14:00:00 - 31/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 31/05/2024 01:00:00 - 31/05/2024 01:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 31/05/2024 01:30:00 - 31/05/2024 01:35:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FAHRİ KORUTÜRK sk bölgelerinde 31/05/2024 03:00:00 - 31/05/2024 03:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 31/05/2024 00:30:00 - 31/05/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 128., 148., 150., 186., 188., 194., 41., HARAMİDERE, SANCAKTAR, YAKUPLU sk bölgelerinde 31/05/2024 07:30:00 - 31/05/2024 07:40:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 13.YOL, 14.YOL, 15.YOL sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3057., 3059. sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 31/05/2024 00:00:00 - 31/05/2024 08:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3005., 3054., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah EFELİK, KÜÇÜK AYAZMA, ZAMBAK sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 767., 768., 769., 770., 772., 773., 776., 777., 778., 779., 781., 782., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET ARİF sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 31/05/2024 09:00:00 - 31/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 31/05/2024 10:00:00 - 31/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.