31 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

KOCAELİ ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANİYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİ ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARSIBASI, ÇARSIBASI CD., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR, ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERDOĞAN SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PASA, FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HASTANE YOLU SK, HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, IKLIM SK., ISKEFIYE, İÇTEN SK., İKLİM SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARADERE SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KÜLTÜR SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜMMİYE mahallelerinde HARUN REMZİ SK., İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 3120. SK., 3122., 3122. SK, 3123., 3125., 3126., 3501, 3501. SK., 3511., 3541., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3559 SK, 3620., 3630., 3703., 3708. SK, 3720., 3722., 3730. SK., 3901. SK., 3912., 3913, 3916., 3920., 3924, 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4705., 4720., 6. CD., AĞCA SK., AKYOL SK., AŞIR SK., BAG IÇI, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., ÇAMLIK SK., ÇORUH SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DURAKLI, ELBIZLI, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., GEBZE, GEBZE CD., GÖLLER CD., GÜL SK., GÜLTEPE SK., GÜNEŞ SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz57, KANCILI, KARGALI, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OTLUK SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TEPEMANAYIR, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAĞCILAR mahallelerinde 3120., 3121. SK, 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125. SK, 3501., 3510., 3525, 3525., 3540., 3541. SK, 3542., 3558., 3601., 3601. SK., 3610., 3620. SK., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3721., 3730., 3740, 3740., 3910., 3911. SK, 3913., 3920. SK., 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4701. SK, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, CEBELİ SK., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DEDE SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI CD., ELBİZLİ SK, FINDIKLAR SK., GEBZE CD, GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÜRSOY SK., HARMAN SK., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KOZDERE, KOZDERE CD., KUMLU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MEVLANA SK., MUTLU SK., OLUKLU SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR SK, ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., ALTUN, ALTUN SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., GELIN, GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDE SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KEREM SK., NESE, NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMİZLER SK., SULTAN ORHAN, TABLO, TABLO SK., UTKU, UTKU SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YETER, YETER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER, SARIMEŞE mahallelerinde GÜRGENLİK SK., ÖYKÜ SK., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU CD., SARRAF SK., TUĞCULAR SK., YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 12. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., DIK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YALI, YENİ, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BAYIR, BAYIR SK., BİLLUR SK., BİRCAN SK., BÜYÜKERCAN SK., CUMHURİYET CD., ÇELİKEL SK., DENİZ SK., FIRIN SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAHVECİLER SK., KALE SK., KAVALA, KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURBAY SK., NURHAN SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERİN SK., SUDEM SK., TAYLAN SK., YASEMİN SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZEYNEL SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YENI, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ESKİ HÜKÜMET CD., KALE, MEKTEP SK., MENGÜÇ SK., TARHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.