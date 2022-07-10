34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 4 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde Karaköy’deki evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ali Alp (77), yaylada bir çoban tarafından ölü bulundu.
Turgutlu’ya bağlı kırsal Karaköy Mahallesinde oturan, mahalle muhtarı Ali Süzer’in kayınpederi Ali Alp, 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, MAT ve ANDA ekipleri, ailesi ve mahalle sakinleri, iz takip köpeklerinin de katıldığı Karaköy Mahallesinin çevresinde ve dağlık alanda, Ali Alp'i arama çalışma başlattı.
Herhangi bir hastalığının bulunmadığı öğrenilen Alp’in izine ulaşılamadı. Ekipler, 2- 3 gün sonra arama çalışmalarını sonlandırdı.
34 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
8 Temmuz’da, Kurban Bayramı arifesinde Ovacık Yaylası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, bir kişinin cansız bedenini gördü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinde yaşamını yitiren kişinin Ali Alp olduğu belirlendi.
Alp’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Video Haberler
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
- Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- 'Biz bu değiliz'
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- İstanbul'da gece saat 01.00...
- 'Recep Tayyip Erdoğan gidince gelirim'