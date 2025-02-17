35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nı kazanan genç şefler belli oldu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:44

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:44

Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarında merkeze alan ve bu anlayışı doğrultusuna ülkemizin yerel değerlerine sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gören Metro Türkiye ana sponsorluğunda, Dude Table tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”, 13 Şubat’ta Gastronometro’da gerçekleşen final etabıyla sona erdi. Her biri mesleklerine tutkun genç şeflerin bu yıl “Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak” teması altında hazırladıkları tarifleriyle başvurduğu yarışma, Türk mutfağının değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliği için önemli bir basamak oluşturuyor.

Her biri alanında uzman isimlerden oluşan jüri koltuğunda bu yıl; Gastronometro Direktörü Maximilian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal, Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Lokanta Limu Kurucu Ortağı ve Şefi Sara Tabrizi, Vino Lokale Kurucu Şefi Ozan Kumbasar, Şarap Uzmanı ve Eğitmen Levon Bağış ile mutfak jürisi olarak Gastronometro Yönetici Şefi Murat İlke Özipek yer aldı.

Metro Türkiye olarak Türk mutfağını geleceğe taşıyacak bu yarışmanın ana sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirten Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sevda Çetinkaya “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması ile sürdürülebilir mutfak prensipleri konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra genç şefler için yeni fırsat kapıları açmasına da vesile oluyoruz. Önceki yılların kazanan şeflerinin başarılarını gururla takip ediyoruz. Diğer taraftan, Türk mutfağının sürdürülebilirliği için genç şefleri destekleyecek, onların gelişimlerine katkı sağlayacak pek çok çalışma yapıyoruz. 10. yılını kutladığımız ve yarışmaya da ev sahipliği yapan Gastronometro, bu konuda önemli projelerin yürütüldüğü bir platform görevi görüyor. Geliştirilen ürünler, reçete çalışmaları ve en önemlisi eğitimler ile burada gastronomiye dair her şeyi deneyimlemek mümkün. Gastronometro’nun kapıları genç şeflerimize yarışma sonrasında da her zaman açık olacak” diye konuştu.

YARIŞMA, TÜRK MUTFAĞINI İLERİYE TAŞIYACAK

Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal ise; “Bugün yarışan genç şeflerimiz, sadece teknik ve yaratıcı becerilerini değil, aynı zamanda atıksız mutfak anlayışına olan bağlılıklarını ve sürdürülebilirlik konusundaki tutkularını da bize her detayda gösterdi. ‘35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’ 3. senesinde, mutfağımızı ileriye taşıyacak ve yön verecek bir noktaya geldi. Bu anlamlı yarışmada bize destek olan ana sponsorumuz Metro Türkiye’ye, değerli jüri üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.” dedi.

KAZANANLAR PORTEKİZ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR MUTFAK ÜZERİNE EĞİTİM ALACAK

35 yaş altındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmaya, adaylar, “Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfaklar” temasında hazırladıkları reçeteleri ile başvuru yaptı. İletilen tarifler arasından seçilen 10 aday; jüri üyeleri tarafından gastronomi üzerine aldıkları eğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk mutfağı ile olan ilişkileri gibi birtakım değerlendirme kriterleri doğrultusunda incelenerek belirlendi. Bu adaylar, 13 Şubat’ta Gastronometro’da gerçekleşen finalde tabaklarını hazırlayarak jüri tadımına sundular. Şeflerin yerel ürün ve atıksız mutfak odağındaki prensipler ile hazırladıkları final menüsünde; başlangıç, ana yemek ve tatlının olduğu 3 tarif yer aldı.

Yarışma sonucunda kazanan finalistler Barış Gümüş, Buse Uca Aydın, Eyüp Can Parlak ve Musa Karateke Metro Türkiye tarafından Portekiz’de yer alan gastronomi platformunda, atıksız ve sürdürülebilir mutfak odağında verilecek olan eğitimi almaya hak kazandı. Kazanan genç şefler uluslararası arenada deneyim kazanarak, alanında uzman yabancı şeflerle tanışma ve çalışma fırsatı da yakalamış olacak.