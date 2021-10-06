36 gündür istifa etmeye çalışan THK Başkanı Aşçı, 2’nci kez yargıya başvurdu

06 Ekim 2021 Çarşamba, 12:53

Orman yangınları sırasında düğüne giden ve Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı’nın istifası 36 gündür kabul edilmiyor.

Aşçı'nın istifanın neden kabul edilmediğine ilişkin de bir açıklama yapılmıyor.

“Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın” diyen Aşçı, bugün 2’nci kez yargıya başvurdu.

BirGün'de yer alan habere göre, Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK’ye kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi vermişti.

“LİNÇ KAMPANYASI” DEMİŞTİ

Orman yangınlarında kullanılmayan söndürme uçakları ve skandal açıklamalarıyla tartışmalara neden olan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’inci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.”