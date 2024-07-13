36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın firari sanıkları mahkemeye gelmek için şart koştu

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 36 kişi yaşamını yitirmişti. Kolon ve kirişlerin kesildiği iddia edilen binanın zemin katındaki dükkân sahiplerinin firari olduğu davada üçüncü duruşma dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada iki pastane çalışanı tanık, müşteki avukatları ve sanık avukatları dinlendi. Duruşmada konuşan tanık Y.B., “Pastanede tezgâhtardım. 2017 yılında tadilat yapıldı ve tadilatta bir şeyler eksikti. Kasanın oradaki kolon kesildi. Mutfak tarafında havalandırma yeri açıldı. Mutfak asansöründe tadilat yapıldı. Asma içinde düzenleme oldu ve genişletildi” dedi. Savcı mütalaasında firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılması ve tutukluların tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Firari sanıkların avukatı Ersan Şen’in, “Kırmızı bülteni sosyal medyada paylaşmak için istiyorlar” demesi tepki çekti. Kayıp yakını Nurgül Göksu, “Kırmızı bülteni sadece sosyal medyada paylaşmak için istemiyorum. Birçok ülkede şubeleri var. Bu insanlar TIR’larla Irak’a dondurma gönderiyorlar. Geçmişte FETÖ’cülerin yaptığı gibi TIR’ların içinde yolculuk yapabilirler. Bu gibi kaçak yollarla yurtdışında olduklarını düşünüyorum” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Şen, “Sanıkların yurtdışında olduklarına ilişkin iz yok. Onlar da davaya gelmek istiyor ama güvence belgesiyle tutuksuz yargılanmak istiyorlar. Bu güvence olmazsa gelmeyecekler, savunma yapamayacaklar ve dava bitmeyecek” dedi. Şen’in bu sözleriyle salonda tansiyon yeniden yükseldi.

‘AYNI YERDE DÖNÜP DURUYORUZ’

Mahkeme ise açıkladığı ara kararda tutukluların tutukluluk halinin devamına, kırmızı bültenin de firari sanıkların yurtdışında olduklarının belgelerle tespit edilmesi durumunda çıkarılmasına karar verdi. Duruşma sonrası gazetemize konuşan Nurgül Göksu, “Ersan Şen’in güvence talebi kabul edilemez. Bu insanlar bu kadar kişinin canına kastedip hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam edemezler. Talepler de mahkeme kararları da aynı. Yine aynı yerde dönüp duruyoruz” dedi.

‘İLLA ÖLMESİ Mİ LAZIM’

Tahliye talebi reddedilen fenni mesul Mehmet Tekin’in avukatı Burhan Gürbüz ise şunları söyledi: “Müvekkilimiz, firari sanıkların günah keçisi yapılıyor. Suçsuzluğunu her duruşmada belgelerle ortaya koyuyoruz. Mahkemenin gereğini yapması için Mehmet Tekin’in ölmesi mi gerekiyor?”