39 yaşındaki engelli kadın, su kuyusunda ölü bulundu
Uşak’ta zihinsel engelli bir kadın, ikamet ettiği bir köye kilometrelerce bir köyde kuyuda ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Şerife Dönmez (39), akşam saatlerinde evden ayrıldı.
Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Durum üzerine bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken olay yerinde ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Olay yerine giden ekipler, ihbarlar üzerine Dönmez’in ikamet ettiği köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kuyuda Dönmez’in cansız bedeni olduğunu belirledi.
Dönmez’in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılırken ölüm sebebi için, incelenmek üzere otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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