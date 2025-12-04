Madencilik mesleği de Türkiye’de binlerce kişi tarafından icra edilmektedir. Peki, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? Dünya Madenciler Günü ilk ne zaman kutlandı?

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 4 Aralık, dünya genelinde madencilerin emeklerini onurlandırmak ve onların karşılaştığı zorlukları hatırlamak amacıyla "Madenciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün madencilerin emeklerini takdir etmek, onların karşılaştıkları zorlukları ve riskleri hatırlamak adına önemli bir gündür.

4 Aralık tarihinin seçilmesinin temelinde Azize Barbara (Santa Barbara) efsanesi var: Roma döneminde bir madene sığındığına inanılan Barbara, madencilerin koruyucusu kabul ediliyor. Bu nedenle 4 Aralık günü dünya genelinde madenciler günü olarak anılmaya başlıyor.