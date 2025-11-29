4 Aralık öncesi Kurtulmuş ve Erdoğan bir araya geldi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025 Perşembe tarihinde toplanma kararı aldı.
Bu toplantı, komisyonun AKP-MHP-DEM Partili heyetlerinin İmralı'da terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.
Toplantıda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Öcalan ile görüşmelerine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞME
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
Görüşmeye ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.