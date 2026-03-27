4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!

27.03.2026 09:01:00
4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!

İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

Ekiplerce adres ve kimlikleri belirlenen 28 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Milyarlarca liralık işlem tespit edildi: Çok sayıda gözaltı
Son dakika... İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Milyarlarca liralık işlem tespit edildi: Çok sayıda gözaltı Son dakika haberi... ‘İGaming’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise ‘Paymix’ üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
Batman'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 5 tutuklama
Batman'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 5 tutuklama Batman’da polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Trilyonluk vurgun... Yasa dışı bahis operasyonunda 71 gözaltı kararı!
Trilyonluk vurgun... Yasa dışı bahis operasyonunda 71 gözaltı kararı! Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bunun 1,2 trilyonluk kısmını kurdukları 8 şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.