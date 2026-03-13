Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trilyonluk vurgun... Yasa dışı bahis operasyonunda 71 gözaltı kararı!

Trilyonluk vurgun... Yasa dışı bahis operasyonunda 71 gözaltı kararı!

13.03.2026 11:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trilyonluk vurgun... Yasa dışı bahis operasyonunda 71 gözaltı kararı!

Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bunun 1,2 trilyonluk kısmını kurdukları 8 şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce gelen ihbar ve şikâyetler üzerine "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara paranın aklanması"na yönelik soruşturma başlattı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 trilyon liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Başsavcılık talimatıyla 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezli operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #eskişehir #Operasyon #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Milyarlarca liralık işlem tespit edildi: Çok sayıda gözaltı
Son dakika... İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Milyarlarca liralık işlem tespit edildi: Çok sayıda gözaltı Son dakika haberi... ‘İGaming’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise ‘Paymix’ üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 18 şirkete el konuldu, 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 18 şirkete el konuldu, 10 kişi gözaltına alındı İstanbul'da yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli adliyede
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli adliyede Samsun merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i, adliyeye sevk edildi.