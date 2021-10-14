4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 2, CHP'li 1 ve TİP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

DHA
14 Ekim 2021 Perşembe, 12:32
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
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4 milletvekili hakkında Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na yollandı. 

Gelen dosyalar arasında; Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 1'er dosya bulunuyor.


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