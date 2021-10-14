4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
HDP'li 2, CHP'li 1 ve TİP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
4 milletvekili hakkında Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na yollandı.
Gelen dosyalar arasında; Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 1'er dosya bulunuyor.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a şok üstüne şok
- Dolar uçtu, bakanlıktan döviz büroları açıklaması geldi
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- Bilal Erdoğan'dan ilk TÜGVA açıklaması
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- Camideki Çantanın Sahibinden İlginç Mesaj
- SADAT’çıların harp okullarında ne işi var?
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Eski TÜGVA yöneticisi savcılara seslendi
- 200 bin TL ikramiyeyi çöpe attı