4 yıllık eğitim 3 yıla mı düşüyor? YÖK Başkanı Özvar'dan 'köklü değişiklik' sinyali

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Özvar, öğrencilerin yine sekiz sömestr tamamlayacağını ancak bu süreci daha yoğun bir programla üç yılda bitirebileceğini belirterek, akademik yeterliliklerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Yükseköğretimde köklü bir dönüşüm hedeflediklerini dile getiren Özvar, artık “demode” hale gelen programların sistem dışına çıkarıldığını, yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı yeni bölümlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Eğitim sürelerinin kısaltılmasına ilişkin çalışmaların bu dönüşümün bir parçası olduğunu ifade eden Özvar, amaçlarının öğrencilerin program çıktılarından ödün vermeden daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

BİR YIL İÇİNDE ÜÇ SÖMESTR

Yeni modele göre bir akademik yılın üç sömestrden oluşacağını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Yaz döneminin bir bölümünü de kapsayacak şekilde bir yıl içinde üç sömestr mantığıyla ilerlemeyi hedefliyoruz. Mevcut durumda bir sömestr 14 hafta sürüyor. Daha yoğun ve daha kompakt bir şekilde yapılandırmayı planlıyoruz.

11-12 haftalık sömestrler üzerinden programları daha yoğun, daha kompakt şekilde yeniden organize ediyoruz. Bu modelde eğitim, eylülde başlayıp temmuzda sona erecek. 2026-2027 öğretim dönemine yetişmezse, bir sonraki öğretim döneminde hayata geçireceğiz."