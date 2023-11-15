43 kişinin öldüğü Amasra maden katliamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Felakete göz yummuşlar!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:14

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:32

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra Maden Müessesesi’nde 14 Ekim 2022 tarihinde 43 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan grizu patlamasına ilişkin yargılama, bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan beşinci duruşma ile başladı. Facia sonrası 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 195 sayfalık ön raporda, kazanın nedenleri arasında havalandırmada yaşanan aksaklıklara da dikkat çekilmişti. O dönemde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Muharrem Kiraz ise facianın ardından TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda bilirkişi raporunu yalanlamıştı. Havalandırmadaki sorunlara ilişkin “2 tane aspiratör var, her ikisi de sağlıklı şekilde çalışıyor” diyen Kiraz, bu savunmasının ardından TTK’da genel müdür oldu.

600 BİN TL’LİK ÖDENEK AYRILMIŞ

Devam eden yargılamanın iddianamesinde de “havalandırma sorununa” sık sık vurgu yapıldı. Son olarak 2019 yılında madendeki havalandırma sorununa ilişkin yeni belgeler, dava dosyasına girdi. Bu belgelerde yöneticilerin havalandırma sorununa ilişkin kurum içi yazışmalarını kapsıyor. Söz konusu belgeler doğrultusunda havalandırmayı sağlayan aspiratörün modernizasyonu için 600 bin TL ödenek ayrıldığı ve bu yatırımın yapılması için yetki alındığı öğrenildi.

‘YÖNETMELİĞE UYGUN DEĞİL’

TTK Genel Müdürlüğü Etüd, Plan ve Tesis Dairesi Başkanlığı’nın 2 Ağustos 2018’de Genel Müdürlüğe gönderdiği bir yazıda, aspiratörün 1970’li yıllarda yapıldığı ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetmeliğine uygun bir durumda olmadığı ifade edildi. Mevcut aspiratörün yönetmelik maddelerini karşılamadığı için Ana Nefeslik Aspiratörün modernizasyonu talep edilmiş.