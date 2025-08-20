5.5'lik 'Balıkesir, Sındırgı' bildirimi uykudan uyandırdı... 'Deprem Ağı' uygulamasına tepkiler çığ gibi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Deprem Ağı uygulamasının yanlış alarmıyla sarsıldı.

Uygulamanın, gerçekte 4.3 büyüklüğünde olan bir depremi 5.5 olarak bildirerek kullanıcılara “acil kod” ile alarm göndermesi, binlerce kişide korku ve paniğe yol açtı.

Yurttaşlar, zaten deprem travmasıyla yaşayan bir toplumda bu tür hataların psikolojik etkilerinin ağır olduğunu belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada, uygulamanın güvenilirliği sorgulanırken, kullanıcılar bu tür hataların travmatik etkilerine dikkat çekti.

Bir X kullanıcısı, “Gündüz 4.3’lük depremde alarm vermeyen uygulama, gece herkes telefonunu şarja takınca 5.5’lik deprem bildirimiyle ülkeyi ayağa kaldırıyor. Zaten travmatiğiz, bu gereksiz alarmlar psikolojimizi bozuyor!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir kullanıcı ise, “3.8’lik depremde alarm çalıyor, 4.3’te bildirim geliyor. Bu uygulamanın mantığı nedir?” şeklinde eleştiride bulundu.

UYGULAMANIN TUTARSIZLIĞI GÜNDEMDE

Deprem Ağı uygulamasının tutarsız bildirimleri daha önce de tartışma konusu olmuştu.

Kullanıcılar, büyük depremlerde anlık bildirim gönderemeyen uygulamanın, küçük çaplı sarsıntılarda bile “acil kod” ile alarm vermesinin kafa karıştırıcı olduğunu belirtiyor.

Bir diğer X paylaşımında, “Türkiye’de kullanılan deprem bildirim uygulamaları büyük depremleri bildiremezken, 3.9’luk depremi acil kodla bildiriyor. Bu nasıl bir sistem?” ifadeleriyle uygulamanın güvenilirliği sorgulandı.