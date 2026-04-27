Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesinde son il olan İstanbul'da son kuraların da çekilmesinin ardından hak sahipleri belli olacak. Türkiye genelinde il il gerçekleştirilen kura çekimlerinin son durağı olan İstanbul'da, 3. ve son gün kuraları bugün itibarıyla tamamlanıyor. İstanbul kuralarının da bitmesiyle birlikte gözler tamamen başvuru ücreti iade sürecine çevrildi. Peki, 5 bin TL TOKİ para iadesi nasıl ve ne zaman alınır? 2026 TOKİ başvuru iadesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için en kritik konu, paranın hesaplara geçiş süresi. TOKİ tarafından belirlenen resmi prosedüre ve 2026 yılı kurallarına göre, kura çekilişinin tamamlanıp sonuçların kesinleşmesi gerekmektedir.

Kura çekilişinin resmi olarak tamamlanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde iade süreci aktif hale gelir.

5 BİN TL TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ iade süreci 2026 yılı itibarıyla tamamen dijitalleşmiş durumda. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 5.000 TL tutarındaki bedeli hiçbir kesinti uygulanmadan, doğrudan nakit olarak veya hesaplarına aktarılmış şekilde geri alabiliyorlar. İade talebi oluşturmak için başvuru sırasında sisteme girilen TCKN (T.C. Kimlik Numarası) ve telefon numarası bilgileri kullanılıyor.

İade işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz yöntemler:

İnternet ve Mobil Bankacılık: Bankaya gitmeye gerek kalmadan, başvuru yaptığınız bankanın mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden iade talebi oluşturabilirsiniz.

ATM'ler (Kartsız İşlem): İlgili bankaların ATM'lerinden T.C. kimlik numaranız ile kartsız işlem menüsüne girerek paranızı nakit olarak çekebilirsiniz.

Banka Şubeleri: Dileyen vatandaşlar başvuru yaptıkları bankanın fiziki şubelerine giderek gişelerden iadelerini talep edebilir.