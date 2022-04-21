5 gün sonra cesedi bulundu
Bodrum'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gün önce denizde kaybolan balıkçı Erol Şimşek'e ait olduğu öğrenildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz kenarında inşaat işçileri tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gün önce denize açıldıktan sonra bir daha geri gelmeyen amatör balıkçı Erol Şimşek’e ait olduğu teşhis edildi.
Edinilen bilgiye göre bu sabah Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz şekilde yatan birini fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede vatandaşın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazenin, 5 gün önce sandalı ile denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek, Şimşek'in oğlu ve yakınları hastaneye çağrıldı. Cesedin Erol Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden oğlu ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin bozulmaya başladığı ve deniz canlılarının yüz kısmına zarar verdiği öğrenildi.
Erol Şimşek'in cenazesi kesin kimlik tespiti, ölüm sebebi ve zamanının tespit belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
- Reuters ve Bloomberg'ten Kılıçdaroğlu analizi
- Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
- Türk lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
- Patlayıcı madde operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi
- Mermili kavanoz davasında karar
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama