5 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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