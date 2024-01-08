5 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:50
5 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


fetö FETÖ/PDY

İlgili Haberler

FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı

FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı
Canlı yayında Ali Koç'tan Abdulkadir Selvi'ye sert yanıt: 'Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın!'

Canlı yayında Ali Koç'tan Abdulkadir Selvi'ye sert yanıt: 'Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın!'
FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Firari astsubay tutuklandı!

FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Firari astsubay tutuklandı!

En Çok Okunan Haberler