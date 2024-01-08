5 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:50

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:50

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.