Canlı yayında Ali Koç'tan Abdulkadir Selvi'ye sert yanıt: 'Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın!'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 06.01.2024 - 15:41

Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçının yankıları sürerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin Fenerbahçe’yi hedef alan yazısı ile ilgili konuştu.

Canlı yayında Selvi'ye yanıt veren Koç, "Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" dedi.

SELVİ NE DEMİŞTİ?

29 Aralık'ta Riyad'da oynanması plananlan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine ertelenmişti.

Olay gündeme bomba gibi düşerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Koç'u, Fenerbahçe'yi eleştiren bir yazı yazmış ve "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü mü bulundu?" demişti.

"SEN ZAMANINDA FETÖ İÇİN AĞLAMIŞ ADAMSIN!"

Dün katıldığı canlı yayında maç günü yaşananları anlatan Ali Koç, Selvi'nin yazısına da yanıt verdi.

Koç, "Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Selvi'nin 2013 yılında Fethullah Gülen'e ithaf ettiği ve Yeni Şafak gazetesinde yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlattı.