5 milyon lira değerinde... İzmir’de 'sahte etil alkol' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sahte etil alkol üretimi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 27 Mayıs'ta İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Polisin 4 ikamet, 1 depo ve 1 araçta yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 4,3 ton etil alkol, 2 bin adet sahte/taklit etiket, bin adet bidon kapağı, 400 karton, 300 boş bidon, 8 adet birer tonluk IBS tank, 2 etil alkol damıtma cihazı, 1 dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.