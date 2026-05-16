5 şehirde eş zamanlı 'Daltonlar' operasyonu: Gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı

16.05.2026 11:45:00
Güncellenme:
İHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 5 şehirde birden düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Mayıs’ta operasyon için harekete geçildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları belirlendi.

5 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ekipler, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Seydikemer Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 18 tutuklama İstanbul'da 1-13 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda haraç istedikleri iş yeri, ev ve otomobillere ateş açan 18 suç örgütü üyesi yakalandı. Motosikletle silahlı saldırı yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suç örgütlerine silah ve mühimmat sağlayan çeteye operasyon! Adana’da, suç örgütlerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden elebaşı olduğu öne sürülen M.A.’nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.