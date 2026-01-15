İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 18 tutuklama

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekiplerince 1-13 Ocak tarihleri arasında haraç almak için iş yeri, ev ve otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar düzenlendi. Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Ataşehir, Çekmeköy ve Kadıköy'de saldırı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle olay yerine geldikleri, kurşunlama olayını gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

MOTOSİKLETTEN DÜŞMÜŞ, YARDIM ETMEK İSTEYENLERİ REDDETMİŞ

Bir olayda ise hedefteki iş yerini arayan şüphelinin önüne bakmayınca yol kenarındaki bankete Çarparak düştüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yere düştükten sonra yanında duran otomobilden yardım etmek isteyenleri reddettiği ardında kendi imkanlarıyla kalkarak bir süre motosikleti çalıştıramadığı görülüyor.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Polis, çalışmaların devamında adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için özel harekat destekli operasyon düzenledi. 18 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kısa namlulu otomatik silah, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.