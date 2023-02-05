5 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 08:46

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 10:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin 5 Şubat tarihli raporunu paylaştı. İstanbul'da bugünden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'ye göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege’nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, Kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat), İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer tam fırtına( 80- 100 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış ve yer yer yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelindekuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.