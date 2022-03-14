5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali sona erdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu.

İZMİR / Cumhuriyet
14 Mart 2022 Pazartesi, 15:59
5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sona erdi. Ulusal ve uluslararası kategoride verilen ödüller Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl festival kapsamında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi.

Festivalde 28 ülkeden 98 film yarışma ve gösterim programında yer almıştı.

  • 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri
  • Ulusal En İyi Kısa Film - Siz Biraz Uzak Kaldınız
  • Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film - Sıradan Birkaç Gün
  • Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü - Plastik Rüya
  • SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film - Acı ve Tatlı
  • SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film - Mamaville
  • Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü - Melis Behlil

ULUSLARARASI ÖDÜLLER 

  • Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film: First Snow ve Iron Defiency
  • En İyi Deneysel Film: Women a Documentary About The Status Of Women in  The Society
  • En iyi Animasyon Film: Steve  Steve
  • En İyi Belgesel: Sweeping Yerevan
  • Uluslararası En İyi Kısa Film: The Jackpot
  • Jüri Özel Animasyon Ödülü : The Classmate
  • Jüri Özel Deneysel Ödülü: I Don’t Want To Be A Human Anymore


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