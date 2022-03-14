5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

14 Mart 2022 Pazartesi, 15:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sona erdi. Ulusal ve uluslararası kategoride verilen ödüller Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl festival kapsamında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi.

Festivalde 28 ülkeden 98 film yarışma ve gösterim programında yer almıştı.

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal En İyi Kısa Film - Siz Biraz Uzak Kaldınız

Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film - Sıradan Birkaç Gün

Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü - Plastik Rüya

SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film - Acı ve Tatlı

SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film - Mamaville

Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü - Melis Behlil

ULUSLARARASI ÖDÜLLER