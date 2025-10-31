6.1'lik deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da son durum: Ağır hasarlı binalarda yıkım sürüyor

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı büyüklükteki başka depremle daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, geçen gün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla evlerinden dışarı çıktı. Depremde 4 bina yıkılırken, yıkılan ve hasar gören yapılar dronla havadan görüntülendi.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda ağır hasarlı binalar için başlatılan yıkım işlemleri ise sürüyor. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, AFAD koordinesinde yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

'KİRACILAR DA UNUTULMASIN'

Yaşadığı bina ağır hasar gören vatandaşlardan Ali Tekin, “Yıllardır oturduğumuz bina ilk depremde ağır hasar aldığı için taşınmak zorunda kaldık. Yeni taşındığımız ev de bu depremde zarar gördü. Kiracı olduğumuz için herhangi bir yardım yapılmadı. Ev kiraları çok yüksek. Yetkililerden kiracıları da unutmamasını istiyorum" dedi.