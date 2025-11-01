6.1'lik Sındırgı depreminin hasar tespiti tamamlandı: Bakan Murat Kurum 'bilançoyu' paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hasar bilançosunu paylaştı.

32 bin bağımsız birimde başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kaydetti.

"760 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HASAR TESPİT EDİLDİ"

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik.

Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız."