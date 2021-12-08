6 ildeki suç örgütüne operasyon: 29 şüpheliden 25'i tutuklandı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:07

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren, liderliğini 'Ağa' lakaplı Mahşuk T.'nin yaptığı çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli olarak 30 Kasım’da Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de yapılan eş zamanlı baskınlarda, ilk etapta 26 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul ve Malatya'da 3 Aralık’ta yapılan ikinci dalga operasyonda da 3 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İki av tüfeği, iki ruhsatsız tabanca, 80 fişek ve 10 kilogram bandrolsüz tütünün ele geçirildiği operasyonla ilgili yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken geri kalan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 25 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.